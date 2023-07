QUANDO LA REALTÀ SUPERA IL ROMANZO - IN INGHILTERRA, CIRCA CENTO TURISTI SONO RIMASTI INTRAPPOLATI NELLA CASA DI AGATHA CHRISTIE, A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO CHE HA BLOCCATO L'USCITA - I POVERI DISGRAZIATI HANNO TEMUTO DI ESSERE I PROTAGONISTI DI UNA NUOVA VERSIONE DI "DIECI PICCOLI INDIANI", IL BESTSELLER DELLA CELEBRE AUTRICE DI GIALLI CHE PARLA DI UN GRUPPO DI PERSONE CHE SI RITROVA IN UNA VILLA E…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Una disavventura che non dimenticheranno facilmente quella vissuta da oltre cento turisti in visita alla casa di Agatha Christie a Greenway, in Inghilterra. Per ore sono rimasti intrappolati nell'abitazione dove visse la famosa scrittrice di gialli. A causare la "prigionia" è stato un tremendo temporale, che ha abbattuto un albero bloccando la strada che conduceva alla proprietà.

[…]

Una delle turiste intrappolate nell'abitazione si è spaventata e ha subito lanciato l'allarme, chiamando anche un giornale locale[…]

Intrappolati per ore "Stiamo facendo di tutto per garantire una permanenza confortevole nell'abitazione ai turisti", hanno fatto sapere dall'agenzia. Infatti, alle persone intrappolate in uno scenario da romanzo giallo sono stati offerti bicchieri di il tè nella sala da tè. Inoltre, hanno potuto giocare a croquet sul prato dove Agatha Christie trascorreva tante ore giocando a golf e intrattenendo gli ospiti con frammenti dei suoi ultimi romanzi. […]

Intanto, sui social network qualcuno ha cominciato a ventilare l'ipotesi che gli sventurati turisti stessero rivivendo sulla propria pelle le vicende del romanzo Dieci piccoli indiani, dove i protagonisti sono dieci sconosciuti inspiegabilmente invitati in una villa remota al largo delle coste del Devon. Mentre i membri del gruppo vengono misteriosamente uccisi, le persone si rendono presto conto che in mezzo a loro c'è un assassino. Per fortuna, però, questa volta è andato tutto bene.

