QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA SCENEGGIATURA – IL DOLORE DEL DIVORZIO IN “MARRIAGE STORY” HA COINCISO CON DUE VERE SEPARAZIONI, QUELLA DEL REGISTA NOAH BAUMBACH DA JENNIFER JASON LEIGH, E QUELLA DI SCARLETT JOHANSSON DAL SECONDO MARITO ROMAINE DAURIAC – NEL FILM L’ATTRICE RINUNCIA AL SUO GLAMOUR SEXY PER CALARSI NEI PANNI DI UNA MOGLIE DELUSA E FRUSTRATA: “NON HO RESO PUBBLICO IL MIO PRIVATO, MA…”

Fulvia Caprara per ''La Stampa''

scarlett johansson 4

Scene da un matrimonio americano, raccontate dal regista Noah Baumbach con una cura dei particolari che sa di vita vissuta, come se, correndo il rischio di inciampare in lungaggini e ripetizioni, l' autore volesse rendere tutta la malinconia della fine di un amore.

La vera novità di Marriage Story, il primo dei film Netflix in gara ieri alla Mostra, è nel modo con cui la diva Scarlett Johansson, protagonista del film nei panni dell' attrice Nicole, moglie di Charlie (Adam Driver) e madre di un bambino di 8 anni, rinuncia al suo glamour super-sexy per calarsi nei panni di una moglie delusa e frustrata.

marriage story 1

Niente succede a caso, tantomeno nel mondo del cinema, e infatti Marriage Story coincide con due vere separazioni, avvenute fuori dallo schermo, quella del regista dall' attrice Jennifer Jason Leigh, e quella di Johansson dal secondo marito Romaine Dauriac: «A volte i film sono come un segno del destino, arrivano al momento giusto - spiega la star -. Da tempo volevo lavorare con Baumbach, lui mi ha proposto questo film, e io, proprio in quel periodo, stavo affrontando il mio divorzio».

marriage story presentato a venezia 5

Da quel momento costruire il personaggio ha coinciso con un cammino di autoanalisi personale: «Non ho reso pubblico il mio privato - aggiunge l' attrice -, ma ho capito le dinamiche che portano Nicole alla separazione, il suo bisogno di essere riconosciuta come persona, oltre il ruolo che ha nel matrimonio.

marriage story 2

E' innamoratissima di suo marito, ma non ce la fa più a sentirsi plasmata da lui, ad ascoltare i suoi commenti, anche sul modo in cui lavora». L' intensità del legame tra marito e moglie, la persistenza dell' affetto e della conoscenza profonda, anche quando tutto sembra ormai perduto, sono descritti da Baumbach con precisione chirurgica: «Del mio personaggio - dice Johansson - mi è piaciuto che continuasse a provare amore, anche quando la scelta del divorzio è ormai inevitabile.

marriage story presentato a venezia 3

E' bello riuscire a preservare i sentimenti, a manifestare affetto, magari con gesti piccolissimi, mentre tutto sembra andare a fondo. Il coraggio vero sta proprio in questo, capire che una storia è finita, ricostruire se stessi, alimentando il senso di unità familiare, in modo da preservare i figli».

marriage story presentato a venezia 2

Intorno a Nicole e Charlie, tra New York dove hanno vissuto insieme, e Los Angeles dove lei tornerà a stabilirsi, si muovono le altre presenze fisse delle separazioni, i parenti stupiti, gli amici in imbarazzo, i legali più o meno aggressivi. In difesa di Nicole scende in campo un' irresistibile Laura Dern nei panni di un' avvocatessa pronta a fare a pezzi il coniuge.

marriage story

Il suo monologo, a proposito di donne, Madonne e Immacolata Concezione, è uno dei momenti migliori della pellicola: «Interpretarlo è stato come ricevere un regalo di Natale, quello che dice è la verità sui ruoli differenti che da sempre vengono attribuiti a uomini e donne». Ad alleviare la tristezza della fine resta, spiega il regista, «un unico elemento comune, il bisogno di essere dei buoni genitori».

