QUANDO ROMA SCOPRÌ LA MINIGONNA – UNA MOSTRA VIRTUALE E UN LIBRO CON LE FOTOGRAFIE DI RODRIGO PAIS RACCONTANO LA MUTAZIONE DELL’ESTETICA E DELLO STILE A ROMA TRA GLI ANNI ’50 E GLI ANNI ’70 – QUANDO LE GONNE MINIME E I CAPELLI LUNGHISSIMI, IMPORTATI DA “CARNABY STREET” A LONDRA, IMPERVERSAVANO DAL PIPER CLUB AI COMIZI DEL PCI. E QUANDO CLAUDIA CARDINALE SI PRESENTÒ SCOSCIATISSIMA IN UDIENZA DA PAPA PAOLO VI…

Sofia Gnoli per “il Venerdì di Repubblica”

claudia cardinale fotografata da rodrigo pais

Regno delle gonne minime e dei capelli lunghissimi, Carnaby Street non è più solo il nome di una via di Londra, ma il simbolo di un modo di vivere che si può ormai esportare, per esempio a Roma, in una strada di antiche tradizioni come via Margutta», testimonia un cinegiornale nel 1967. A raccontare l'estetica romana di allora, ora ci sono un libro a cura di Guido Gambetta e Simona Segre Reinach e una mostra virtuale (dal 16 dicembre su www.bub.unibo.it): Rodrigo Pais - Sguardi sulla moda dagli anni Cinquanta. Entrambi sono stati realizzati con una selezione di scatti del fotografo romano Rodrigo Pais (1930-2007), il cui ricco archivio (quasi 380 mila fototipi) è oggi di proprietà dell'Università di Bologna.

rodrigo pais sguardi sulla moda cover libro

Più fotoreporter che fotografo di moda, in cinquant' anni di attività - collaborando con Vie nuove, l'Unità e Paese Sera - Pais ha realizzato oltre 15 mila servizi, spaziando dal cinema alla politica, dallo sport al costume. Piuttosto che nella cornice specchiata degli atelier o nell'atmosfera ovattata dei camerini di prova, i suoi scatti si concentrano sulla strada anticipando per molti versi il lavoro di quei "fotografi flâneurs" che oggi, girovagando per le metropoli, catturano l'air de temps per blog come The Sartorialist o FaceHunter.

Il suo obiettivo spazia tra il Piper Club, regno romano delle ragazze yéyé, e comizi comunisti, come quello tenuto il 19 maggio 1971 in piazza Esedra. Se lì ritrae una ragazza che stringe a sé la bandiera ponendo l'accento sulla sua essenza di giovane donna libera e militante attraverso una vertiginosa minigonna, il servizio che realizza in piazza San Pietro il 4 agosto dello stesso anno ha tutto un altro sapore.

sophia loren fotografata da rodrigo pais

Dopo vari scandali, tra cui quello, chiacchieratissimo, del 6 maggio 1967 in cui Claudia Cardinale si presentò in udienza da Papa Paolo VI con una minigonna che sfiorava il ginocchio, dal novembre 1970 l'ingresso nella basilica di San Pietro venne regolato da una precisa normativa. Un dress code rigidissimo vietava minigonne e scollature profonde, come si evince dagli scatti del fotografo a una suora che, metro alla mano, vigila sulla lunghezza delle gonne delle turiste in visita. Altri tempi.

