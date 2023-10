QUANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE INCONTRA LA DEFICIENZA REALE – OPENAI, UNA DELLE AZIENDE PIÙ INFLUENTI NEL SETTORE DELL’IA, HA RESO DISPONIBILE UNA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE "DALL-E" - IL PROGRAMMA REALIZZA IMMAGINI FARLOCCHE ANCORA PIÙ REALISTICHE MA GLI UTENTI LO USANO PER...CREARE FOTO PARADOSSALI DI SPONGEBOB E TOPOLINO ALLA GUIDA DI UNO DEGLI AEREI CHE HA COLPITO LE TORRI GEMELLI A NEW YORK...

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per www.repubblica.it

Topolino ha una pistola in mano. È in una cabina di pilotaggio di un aereo di linea. Davanti a lui svettano le Torri Gemelle di New York. E sono in fiamme. Questo remake di dubbio gusto dell’11 settembre, in salsa cartoon, è stato immaginato da un essere umano. Ma a crearlo è stata un’intelligenza artificiale. In pochi secondi, tra l’altro, sulla base di una descrizione testuale che include dettagli come “sorridente”, “boeing 747”, “2001” e “un altro aereo sta volando verso le torri”.

Viene da chiedersi perché una persona dovrebbe commissionare un’immagine del genere a un’intelligenza artificiale. Ma non è questo il punto. L’aspetto di questa storia su cui vale la pena riflettere è il seguente: per l’AI non esistono idee giuste o sbagliate. In assenza di regole certe, l’intelligenza artificiale generativa sarà sempre pronta a generare un Mickey Mouse “terrorista”. E, anzi, sarà disponibile a fare molto peggio.

Ma facciamo un passo indietro.

OpenAI, l’azienda di San Francisco che ha creato ChatGpt, tra le più influenti al mondo in ambito di intelligenza artificiale generativa, ha reso pubblica da pochi giorni una nuova versione di Dall-E, la sua AI capace di produrre immagini a partire da una descrizione testuale.

Anche questa nuova versione, chiamata Dall-E 3, consente agli utenti di creare foto realistiche, disegni, fumetti e addirittura opere d’arte nello stile di pittori famosi - del presente o del passato - usando un prompt, vale a dire una o più righe di testo che contengono le istruzioni per l’intelligenza artificiale.

“Crea un origami a forma di arcobaleno su uno sfondo bianco” per esempio, è un prompt. Ed è tutto quello che serve a Dall-E 3 per generare una serie di immagini - da una a quattro per la precisione - che cercano di avvicinarsi il più possibile a ciò che ha immaginato un essere umano.

[…] Dall-E 3 è gratis e il suo utilizzo è praticamente illimitato. Grazie a Microsoft, che ha investito nell’intelligenza artificiale di OpenAI più di dieci miliardi di dollari, questa AI da alcuni giorni è al servizio di “Image Creator” di Bing, la funzione dell’omonimo motore di ricerca che consente di generare immagini a partire da un testo. Presto sarà disponibile anche per tutti coloro che hanno un abbonamento “Plus” a ChatGpt.

Nel frattempo è sufficiente creare un account Microsoft per ottenere subito 100 crediti da “spendere” in altrettante immagini. Una volta terminati i 100 crediti, si può continuare a creare foto o disegni gratis ma Image Creator impiegherà più tempo - diversi minuti invece di secondi - per restituire il risultato desiderato. […]

Creare con l’intelligenza artificiale immagini razziste, violente oppure oscene non è così semplice come si può pensare. Che sia Bing, oppure Midjourney o ancora Dall-E 3, poco importa: esistono delle linee guida e una squadra di moderatori - nel caso di Midjourney sono 68, per esempio - che si impegnano affinché l’immaginazione degli utenti, di fatto sconfinata, si scontri con i paletti piazzati da aziende e sviluppatori per impedire offese e danni non solo alle persone, ma anche a un’intera società e persino a una democrazia. […]

Le immagini razziste create da Dall-E 3 tramite Bing hanno fatto scattare più di un campanello di allarme. Gli sviluppatori di OpenAI e Microsoft hanno aggiornato la lista di termini o espressioni a cui prestare particolare attenzione in fase di generazione delle immagini. La scena “dei rapper”, oggi, non si può più creare. Insieme a tante altre immagini che invece non sembrano discutibili: non è possibile, per esempio, generare la foto realistica di “un uomo nero che bacia una donna bianca”. Mentre è consentito - al momento in cui scriviamo - l’esatto contrario, e cioè produrre lo scatto di “un uomo bianco che bacia una donna nera”. […]

Diverse persone, per esempio, hanno immaginato personaggi dei fumetti alla guida di un aereo che punta le Torri Gemelle o il World Trade Center. Il Topolino di cui parlavamo all’inizio, insomma. Un’altra immagine con protagonista Spongebob che punta i due grattacieli è diventata così virale da spingere Microsoft a censurare, su Image Creator, le parole “Twin Towers” e “World Trade Center”. […]

Ma anche in questo caso è stato possibile aggirare l’ostacolo. Bastava infatti digitare “twin towers” in un contesto più ampio per avere ciò che si desiderava. Abbiamo provato questo prompt: “Super Mario nella cabina di pilotaggio di un aereo, vola verso due alti grattacieli di New York City”. […]

Creare foto di Super Mario, Topolino o Spongebob che replicano un atto terroristico avvenuto in passato, può sembrare un gioco di cattivo gusto ma comunque innocuo. In realtà queste immagini confermano come l’AI generativa renda possibile (quasi) ogni cosa a un costo irrisorio, se non inesistente. A chi la usa, inoltre, non è richiesta alcuna competenza specifica in materia. […]

Bisogna tenere a mente, inoltre, che i nuovi strumenti di AI generativa come Dall-E 3 saranno estremamente pervasivi. In futuro non saranno gli utenti a rincorrere il modello di intelligenza artificiale più nuovo, potente e possibilmente gratuito. Se lo ritroveranno direttamente a portata di mano, incluso in un servizio che già utilizzano. Lo dimostra una nuova funzione che Meta - l'azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp - ha lanciato per i suoi servizi digitali. Si chiama Emu e permette agli utenti di usare l'intelligenza artificiale generativa per creare sticker originali da usare nelle "stories" di Facebook, Instagram e nei messaggi di Messenger e WhatsApp. […]

