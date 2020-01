15 gen 2020 15:23

QUANDO L’ORCO HA LA TONACA - BERNARD PREYNAT A PROCESSO IN FRANCIA PER PEDOFILIA CONFESSA VIOLENZE SESSUALI AI CAMPI SCOUT: “SUCCEDEVA TUTTI I FINE SETTIMANA, ANCHE 4 O 5 BAMBINI” - L'EX SACERDOTE OGGI HA 75 ANNI, RISCHIA FINO A 10 ANNI DI CARCERE: “NON REALIZZAVO IL MALE CHE HO FATTO AI BAMBINI, PER ME ERANO DEI GESTI DI TENEREZZA”