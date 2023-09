QUANDO LA SCIENZA INCONTRA IL CAZZEGGIO/2 – SONO STATI ASSEGNATI I PREMI "IGNOBEL" 2023, DEDICATI ALLE RICERCHE PIU' BIZZARRE DI TUTTO IL PIANETA - FRA I VINCITORI GLI INVENTORI DI UNA TOILETTE INTELLIGENTE CAPACE DI ANALIZZARE ALL’ISTANTE GLI ESCREMENTI DEL NOSTRO CORPO, I RIANIMATORI DI RAGNI MORTI E GLI STATISTICI DEI PELI DEL NASO…

Estratto dell’articolo di Elena Dusi per repubblica.it

Sono i premi alla scienza che “prima fa ridere, poi fa pensare”. Gli IgNobel 2023 - contraltare dei Nobel previsti per l'inizio di ottobre - sono appena stati assegnati all’università di Harvard in un clima goliardico, sghignazzante e surreale (ancorché la cerimonia si sia svolta online).

Perché le ricerche selezionate facciano ridere lo spiega, ad esempio, il premio per la geologia, vinto dal serissimo professore dell’università di Leicester, il polacco Jan Zalasiewicz, che in un ugualmente serissimo studio spiega come leccare i sassi sia un’encomiabile abitudine nel suo ambiente.

Una volta, dopo aver raccolto un apparentemente anonimo minerale al lato di una strada, Zalasiewicz lo ha lavato con la lingua. “L’eccitazione è ancora fresca. Le piccole macchie si rivelarono essere i più superbi e tridimensionalmente ben conservati foraminiferi Nummuliti che si potesse sperare di vedere” ha poi descritto il professore in uno studio. Ecco che sulla sua scrivania, accanto al posto d’onore occupato dalla pietra, oggi compare anche l’attestato dell’IgNobel.

L’attenzione all’igiene non si esaurisce qui, visto che il premio per la salute pubblica è stato vinto dal coreano Seung-min Park, inventore di una toilette intelligente capace di analizzare all’istante gli escrementi del nostro corpo, con una serie di procedure che sarebbe imbarazzante elencare, ma che pure hanno il lodevole scopo di diagnosticare, tra l’altro, le infezioni da Covid.

Non è un caso che l’invenzione non abbia fatto arrossire gli esperti del settore e sia stata pubblicata da una rivista importante come Nature Biomedical Engineering.

Una virata verso il lugubre non ha impedito ai partecipanti della cerimonia – fra cui 11 vincitore dei Nobel, quelli seri – di continuare a divertirsi. Un gruppo di ricercatori di diversi paesi asiatici si è aggiudicato ad esempio l’IgNobel per l’ingegneria meccanica, dedicandosi alla specialità della necrobiotica: l’utilizzo di parti morte di animali.

I ricercatori, nello specifico, hanno avuto l’idea di rianimare dei ragni morti per usare le loro speciali zampe come pinze: “Le zampe dei ragni sono strumenti capaci – scrivono gli scienziati – di afferrare oggetti con geometrie irregolari e che raggiungono fino al 130% del loro peso”.

Il prestigioso premio per la Medicina è andato a un gruppo di dermatologi di vari paesi, dagli Usa all’Iran fino al Vietnam, che hanno indagando su dei cadaveri umani se il numero di peli presenti nella narice destra era uguale a quello della sinistra. Per quanto ridicolo – oltre che macabro – lo studio ha delle applicazioni reali nel campo dell’alopecia. Ma questo non ha impedito al gruppo di festeggiare un bell’IgNobel.

