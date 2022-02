QUANDO IL SESSO FA TIKTOK - PER ATTIRARE L'ATTENZIONE E I LIKE, LE ADOLESCENTI PUBBLICANO SULLA PIATTAFORMA CINESE, MOLTO PIU' DISINIBITA DI FACEBOOK E INSTAGRAM, VIDEO SEMPRE PIU' SESSUALIZZATI - LE RAGAZZE, COLTE ALLA SPROVVISTA DAL SUCCESSO, SPESSO SONO IMPREPARATE ALL'ATTENZIONE CHE RICEVONO - LO PSICOLOGO PAUL SUNSERI: "QUANDO LE RAGAZZE VENGONO PREMIATE PER LA LORO SESSUALITA', ARRIVANO A CREDERE CHE IL LORO VALORE SIA NEL LORO ASPETTO"...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

tik tok

Quando Jula Anderson si è unita a TikTok all'età di 16 anni, il suo primo video mostrava i lavori di ristrutturazione della casa della sua famiglia. Ha ottenuto cinque Mi piace. Dopo aver visto altri pubblicare video audaci e ottenere più Mi piace, ci ha provato anche lei.

«Volevo diventare famosa su TikTok e ho imparato che se pubblichi cose che mostrano il tuo corpo, alla gente inizieranno a piacere», ha detto Jula, ora studentessa di 18 anni di una scuola superiore vicino a Sacramento, in California.

La fama improvvisa di TikTok sta cogliendo gli adolescenti alla sprovvista, lasciando molte ragazze impreparate all'attenzione che pensavano di volere, almeno secondo genitori, terapisti e adolescenti. In alcuni casi, i predatori prendono di mira ragazze che realizzano video sessualmente allusivi; interazioni che possono anche danneggiare l'autostima delle ragazze e farle sentire sfruttate, dicono.

bambino tik tok

I professionisti della salute mentale in tutto il paese stanno diventando sempre più preoccupati per gli effetti sulle ragazze adolescenti della pubblicazione di video TikTok sessualizzati. I terapeuti affermano che gli adolescenti che non hanno un gruppo di amici intimi e gli adolescenti con problemi di salute mentale sottostanti, in particolare le ragazze che lottano con problemi di alimentazione disordinata e di immagine corporea, sono particolarmente a rischio.

«Per una giovane ragazza che sta sviluppando la sua identità, essere trascinata in un mondo sessuale come quello è estremamente distruttivo», ha affermato Paul Sunseri, psicologo e direttore del New Horizons Child and Family Institute di El Dorado Hills, in California, dove Jula ha iniziato a ricevere cure l'anno scorso per ansia e depressione. «Quando le ragazze adolescenti vengono premiate per la loro sessualità, arrivano a credere che il loro valore sia nel loro aspetto», ha detto.

tik tok paris hilton

Ha detto che circa un quarto delle pazienti di sesso femminile nella sua clinica ha prodotto contenuti sessualizzati su TikTok.

Carter Barnhart, co-fondatrice di Charlie Health, un fornitore di servizi di salute mentale virtuale, ha affermato che un numero crescente di adolescenti in cura riferiscono che la loro autostima dipende dalla quantità di Mi piace che ottengono su TikTok. «Molti di loro hanno capito che la formula per l’approvazione sta producendo più contenuti sessuali», ha detto.

Video solo 'per te'

La dipendenza degli adolescenti da TikTok per la convalida sociale è aumentata poiché l'app è diventata la loro piattaforma preferita. TikTok ha superato Instagram in popolarità tra gli adolescenti l'anno scorso ed è diventato il sito più visitato su Internet.

L'algoritmo di TikTok spinge regolarmente video virtuali sulle pagine For You di milioni di spettatori. TikTok valuta se gli spettatori mostrano un forte interesse per un particolare tipo di contenuto, misurato dal fatto che finiscono di guardare i video, afferma la società. Il suo motore di suggerimenti sceglie quindi i video da inviare a quegli spettatori, indipendentemente dal conteggio dei follower del creatore o dalla viralità del video passato.

tik tok - Charli D'Amelio (60 milioni di follower)

Piattaforme come Instagram, YouTube e Twitter funzionano in modo diverso, offrendo contenuti agli utenti in base a termini di ricerca e connessioni di amici, quindi sviluppare un seguito considerevole e diventare virali su quei siti può richiedere più tempo.

«Pensiamo attentamente al benessere degli adolescenti mentre progettiamo le nostre impostazioni di sicurezza e privacy e limitiamo le funzionalità di TikTok in base all'età», ha affermato una portavoce di TikTok in una nota. «Abbiamo anche collaborato con esperti di sicurezza dei giovani per sviluppare risorse volte a supportare le conversazioni sulla sicurezza digitale e l'alfabetizzazione tra genitori e adolescenti».

Una scheda informativa dell'azienda afferma che «i contenuti apertamente allusivi dal punto di vista sessuale potrebbero non essere idonei per la raccomandazione». La portavoce ha affermato che i contenuti degli utenti che affermano di avere meno di 16 anni non sono idonei per la promozione tramite il motore di raccomandazione, né apparirebbero nei risultati di ricerca.

È noto che gli adolescenti mentono sulla loro età quando creano account sui social media. Gli utenti devono avere 13 anni per creare un account TikTok ed è politica aziendale sospendere gli account dei bambini che il team di sicurezza ritiene siano minorenni.

Jula Anderson

Al programma di trattamento ambulatoriale della Newport Academy ad Atlanta, il 60% delle ragazze trattate dall'inizio del programma la scorsa estate ha pubblicato video sessualmente inappropriati su TikTok, ha affermato Crystal Burwell, direttrice dei servizi ambulatoriali del programma.

Una ragazza di 16 anni, in cura presso la dottoressa Burwell ha realizzato video progressivamente più suggestivi. «Più Mi piace aveva, più i suoi abiti diventavano rivelatori», ha detto.

La ragazza ha finito per chattare con un uomo che l'ha esortata a portare la conversazione fuori da TikTok e in un'app di messaggistica. La ragazza ha inviato all'uomo foto di se stessa parzialmente nuda e i due stavano pianificando di incontrarsi di persona quando i suoi genitori hanno scoperto i testi, secondo il dottor Burwell.

alyx star tiktok

«Quando si combinano il comportamento umano e gli algoritmi, le cose si complicano», ha detto il dottor Burwell. «Stiamo cercando di ripulirli, un cliente alla volta».

TikTok famoso

Pochi mesi dopo essere entrata a far parte dell'app nell'estate del 2019, il desiderio di Jula Anderson per la fama di TikTok si è avverato. Un video di lei che indossava una canotta attillata e sincronizzava con le labbra la canzone pop "Sunday Best" è esploso. Per motivi che Jula e sua madre, Shauna Anderson, ancora non capiscono, l'algoritmo di TikTok ha inviato il video alle pagine For You degli spettatori. Più di un milione di persone hanno visto il video e quasi 500.000 persone lo hanno apprezzato, hanno detto entrambe.

I seguaci di Jula sono passati da poche centinaia a più di 200.000. Non c'era nulla di apertamente sessuale nel video, hanno detto lei e sua madre, ma i commenti del suo video erano inondati di ragazzi e uomini che dicevano quanto fosse sexy.

tiktok in televisione 15

Incoraggiata dal successo, Jula ha reso i suoi video più audaci, anche sincronizzando i testi sul sesso e diventando più esplicita nello scegliere i vestiti. «Ho indossato abiti che non avrei messo a scuola ma con cui mi sentivo bene», ha detto. «Non li vedevo così sessuali, ma altre persone sì».

A quel punto, controllava costantemente i suoi Mi piace. «Era tutto il mio mondo», ha detto.

I suoi genitori non erano consapevoli di quanto fossero diventati suggestivi i video fino a quando i nonni di Jula, avvisati dai cugini, non li hanno avvisati.

darrechi tiktoker 3

«Per noi è una ragazza dolce, quindi è quasi come se avesse una doppia personalità, quella che è veramente e quella che interpreta su TikTok», ha detto la signora Anderson. «Quando l'abbiamo affrontata, lei ha detto tipo, 'Mamma, è quello che stanno facendo tutti'».

La signora Anderson ha detto che sua figlia non aveva un gruppo ristretto di amici e pensa che l'isolamento della pandemia abbia intensificato il suo bisogno di trovare una connessione. «Pensava che questo fosse un modo per farsi piacere e avere amici», ha detto la signora Anderson. «Avevo mille dubbi su cosa fare, perché la cosa che amo di TikTok è che i bambini possono essere davvero creativi e l'abbiamo incoraggiato come famiglia».

Preoccupati per i pericoli che potevano derivare da video visibili pubblicamente, i genitori di Jula le hanno chiesto di eliminare quelli allusivi. Hanno anche discusso la questione in sessioni di terapia familiare e individuale.

tiktok 6

Jula, che ha affermato di avere avuto una storia di ansia prima di entrare in TikTok, ha detto che l'attenzione diffusa e i commenti inquietanti degli uomini sono diventati difficili da gestire. Anche i commenti critici sul suo aspetto hanno avuto un peso.

Dopo l'intervento dei genitori, ha scelto di allontanarsi da TikTok per alcuni mesi. Ha detto che era difficile. A metà dello scorso anno, è tornata all'app ma ha creato un nuovo account che ha impostato come privato. Ha solo pochi seguaci, persone che conosce nella vita reale. Ha detto che posta raramente ora.

tiktok 5

Jula ha detto che alla fine ha deciso che i video suggestivi non erano il modo in cui voleva ritrarre se stessa al mondo o alle ragazze più giovani che avrebbero potuto vederli. Ha quattro sorelle minori e ha detto che non vuole che cerchino o ricevano attenzioni come ha fatto lei.

«Penso di aver provato a crescere molto più velocemente di quanto avrei dovuto», ha detto Jula.

Cosa possono fare le famiglie

I genitori possono adottare misure per proteggere i loro figli su TikTok e parlare dei video che stanno creando.

Usa il controllo genitori. TikTok consente ai genitori di collegare i propri account a quelli dei propri figli, per abilitare i contenuti e le impostazioni sulla privacy, come la limitazione dei tipi di contenuto e l'impostazione di limiti di tempo. Attraverso Family Pairing, i genitori possono anche disattivare la messaggistica o limitare chi può inviare messaggi diretti ai propri figli. (La messaggistica viene automaticamente disabilitata per i ragazzi di età inferiore a 16 anni.)

tiktok 4

Monitora il feed di tuo figlio. Terapisti ed esperti di sicurezza dei bambini consigliano di chiedere di guardare TikToks insieme. Una rapida occhiata a ciò che appare nel loro feed ti darà un'idea del tipo di contenuto che stanno vedendo. E controllare che tipo di video stanno creando è d'obbligo, anche se gli adolescenti possono facilmente creare account segreti.

Non impazzire. Se trovi che tuo figlio ha creato video che ritieni inappropriati, è meglio non reagire in modo eccessivo, dicono i terapeuti. Chiedi invece perché hanno scelto di creare quei tipi di video e se questa è la versione di se stessi che vogliono condividere con il mondo. Puoi aiutarli a pensare in modo critico chiedendo loro di elencare le cose che vorrebbero che le persone sapessero su di loro oltre al loro aspetto.

tiktok 2

Fategli fare una pausa. Nei casi in cui gli adolescenti hanno subito gravi danni a causa del fatto di essere su TikTok, alcuni terapeuti suggeriscono di rimuovere del tutto TikTok. A volte basta una breve pausa. Se gli adolescenti vogliono tornare su TikTok dopo aver avuto una brutta esperienza, è meglio farlo sotto la supervisione dei genitori e con confini chiari, affermano i terapeuti.