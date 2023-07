21 lug 2023 19:55

QUANDO SI DICE CHE I POLITICI SONO LADRI… – LA PARABOLA DI GLORIA SCACCHI, DA EX CONSIGLIERA COMUNALE DI ARTENA, IL COMUNE IN PROVINCIA DI ROMA DOVE VIVEVANO I FRATELLI BIANCHI, A RAPINATRICE. LA DONNA È STATA ARRESTATA PER AVER RUBATO 190 EURO IN UNA PANETTERIA. GIÀ DUE MESI FA ERA STATA BECCATA A “SGRAFFIGNARE" IN UNA TABACCHERIA, ED ERA IN LIBERTÀ CON L'OBBLIGO DI FIRMA IN CASERMA – ELETTA CON IL CENTROSINISTRA NEL 2020, LA 34ENNE ERA POI PASSATA ALL'OPPOSIZIONE, PER DIMETTERSI LO SCORSO FEBBRAIO…