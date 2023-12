8 dic 2023 20:00

QUANDO SI DICE LAVORARE COME SCHIAVI! - DAGLI SCAVI DI POMPEI EMERGE UN PANIFICIO-PRIGIONE, DOVE PERSONE RIDOTTE IN SCHIAVITÙ E ASINI ERANO RINCHIUSI E SFRUTTATI PER MACINARE IL GRANO NECESSARIO A PRODURRE IL PANE. UN AMBIENTE ANGUSTO E SENZA AFFACCIO ESTERNO, CON PICCOLE FINESTRE CON GRATE IN FERRO PER IL PASSAGGIO DELLA LUCE. E NEL PAVIMENTO INTAGLI PER COORDINARE IL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI, COSTRETTI A... VIDEO