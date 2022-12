QUANDO SI DICE “BECCATO CON LE MANI NELLA MARMELLATA” – SHAKIRA HA SCOPERTO CHE IL MARITO, GERARD PIQUÈ, LE METTEVA LE CORNA, PER VIA DELL’ECCESSIVO CONSUMO DI MARMELLATA IN CASA – LA CANTANTE SI È ACCORTA CHE LA SUA CONFETTURA PREFERITA VENIVA TRANGUGIATA A PIÙ NON POSSO DA QUALCUNO. NON POTEVA ESSERE IL CALCIATORE, A CUI NON PIACEVA. E ALLORA HA FATTO DUE PIÙ DUE...

Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

shakira pique 10

È passato ormai metà anno dall'annuncio della separazione tra Gerard Piqué e Shakira: era lo scorso 4 giugno quando un freddo comunicato di poche righe pose fine ad una relazione durata 12 anni. È stata una storia da copertina come poche al mondo, tra la cantante sudamericana di fama planetaria e il calciatore di successo col Barcellona e la Spagna. La coppia non si è mai sposata, ma dal loro legame sono nati due figli, Sasha e Milan.

La relazione è naufragata per le picconate che erano state date nei mesi precedenti da Piqué, sempre più insofferente alle catene della coppia ed infine scoperto da Shakira a condurre una tresca extraconiugale con una giovane studentessa catalana. Che fosse molto più di una sbandata lo si è capito da lì in avanti, visto che il 35enne ex calciatore – fresco di ritiro ad inizio novembre – ha poi messo le cose in chiaro non nascondendosi più e facendo coppia fissa con Clara Chía Martí, la nuova fiamma bionda per cui aveva tradito la sua compagna e che è tuttora al suo fianco.

shakira pique 1

In questi mesi Piqué e Shakira hanno dovuto giocoforza mettere da parte i veleni lasciati dietro di sé dalla separazione, per sedersi allo stesso tavolo e trovare un accordo circa l'affidamento dei due bambini. Accordo raggiunto qualche settimana fa e che prevede che Sasha e Milan vadano a vivere con la madre a Miami, con la possibilità per l'ex campione di vederli per un certo numero di giorni al mese nonché durante i periodi di vacanza.

Anche in questo caso la conferma è arrivata attraverso un comunicato in cui i due ex compagni hanno annunciato di aver firmato "un accordo che garantisce il benessere dei nostri figli". Il patto in questione era in attesa di essere ratificato davanti al tribunale "come parte di una procedura meramente formale".

Fonti dell'entourage della cantante colombiana hanno poi spiegato che l'artista di Barranquilla ha in programma di trasferirsi negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno, lasciando Barcellona dove vive da otto anni. Dal canto suo anche Piqué, ormai non più costretto a restare con continuità in Spagna visto che non ha più impegni agonistici, starebbe valutando la possibilità di acquistare una casa in Florida per essere più vicino ai bambini.

CLARA CHIA MARTI

Il suo cuore è invece ormai tra le mani di Clara Chía, come ha mostrato al mondo intero lo stesso calciatore il giorno della sua ultima partita al Camp Nou prima di appendere le scarpette al chiodo. In quella circostanza, dopo i tanti omaggi che gli sono stati tributati in campo, Piqué è salito nella zona delle tribune dove si trovava la sua famiglia e la sua nuova fidanzata, e ha dato un bacio a Clara davanti a tutti.

Per un amore che è in piena esplosione, c'è quello vecchio su cui ormai sono calati i titoli di coda, ma non del tutto. Nelle ultime ore, infatti, è stato rivelato un retroscena che mostra come alla fine molte dinamiche siano sempre le stesse – al livello di VIP come di gente meno famosa – quando si parla di tradimenti e modalità con cui si è scoperti: uno dei due partner sente puzza di bruciato e alza le antenne per captare qualsiasi segnale anomalo, l'altro – preso dal vento della nuova passione – abbassa la guardia e commette qualche leggerezza che scoperchia tutto.

CLARA CHIA MARTI E GERARD PIQUE

Sarebbe stata una marmellata – la preferita di Shakira – a segnare il punto di non ritorno nella coppia, o meglio lo avrebbe fatto la sua quantità scesa in maniera inspiegabile nell'abitazione della coppia, a meno di non ipotizzarne il consumo da parte di una terza persona. Secondo il programma ‘Socialité' del canale spagnolo Telecinco, la cantante colombiana si sarebbe accorta che Piqué aveva qualcosa che non andava dopo aver notato che a casa c'era un consumo irregolare di marmellata.

CLARA CHIA MARTI - LA NUOVA FIAMMA DI GERARD PIQUE

L'ex calciatore non mangiava marmellata, dunque quando Shakira non era lì a quanto pare era qualcun altro a consumarla. Anzi qualcun'altra. Il programma in questione ha infatti svelato che il "toast con marmellata" sarebbe la "colazione preferita" di Clara Chía Martí, la nuova compagna di Piqué. Una scoperta davvero amara – in una beffarda contraddizione con la dolcezza della marmellata – per Shakira, che adesso non vede l'ora di lasciarsi tutto alle spalle e voltare completamente pagina.