QUANDO SI DICE “FARSI UNA FAMIGLIA” – LA BOMBASTICA EX ATTRICE AUSTRALIANA SCARLET VAS STA GUADAGNANDO UNA FORTUNA GRAZIE AI VIDEO HOT CHE PUBBLICA SU ONLYFANS, GIRATI INSIEME A SUO MARITO…CHE E’ ANCHE IL SUO FRATELLASTRO - DOPO AVER LASCIATO IL MONDO DELLE SOAP, SCARLET HA TENTATO LA CARRIERA SULL'APP EROTICA DOVE, COINVOLGENDO ANCHE IL SUO MARITO/FRATELLASTRO, INCASSA 200 MILA DOLLARI AL MESE - I COMMENTI SUI SOCIAL: "È BELLO CONSTATARE CHE ESISTONO ANCORA DONNE DI FAMIGLIA..."

DAGONEWS

scarlet con il marito 2

Un'ex attrice ha raccontato come sta facendo fortuna su OnlyFans grazie ai contenuti sconci che condivide con il marito, che è anche il suo fratellastro. Scarlet Vas ha abbandonato il mondo della soap nell'ottobre 2018.

In effetti, il 2021 fu per lei un vero e proprio turbine, sia in termini di vita sentimentale che lavorativa. Nel giugno dello stesso anno, l'ex star televisiva ha annunciato di essersi “innamorata” del suo fidanzato, Tayo Ricci, che lei sostiene essere anche il suo fratellastro.

Nell'agosto del 2021, Scarlet ha lanciato la sua piattaforma OnlyFans, dove pubblica contenuti piccanti per gli abbonati che pagano 15 dollari (11,99 sterline) al mese.

scarlet vas 4

Ben presto anche Tayo ha iniziato a partecipare all'azione e, in men che non si dica, i due sono diventati dei seri guadagnatori sul sito per adulti. I due si sono sposati a Mykonos nel marzo dello scorso anno, quindi sono coniugi e, presumibilmente, fratellastri.

Durante un'apparizione al Podcast Uncensored l'anno scorso, Scarlet ha detto che “non guadagnava molto” da OnlyFans quando ha iniziato, ma poi gli affari sono andati a gonfie vele, portandola a fondare la sua agenzia OnlyFans.

L'ex star di Neighbours ha spiegato: “Sono allo 0,01%, il livello più basso che si possa raggiungere con OF. “Ma ogni mese va sempre meglio. Il mese scorso è stato il mio mese migliore. Ho raggiunto quasi 200.000 dollari e questo mese supererò i 200.000 dollari”.

scarlet con il marito 3

Scarlet ha poi rivelato che l'ingresso del fratellastro barra marito si è rivelato un grande successo per i suoi abbonati, che amano i contenuti “sfacciati” che creano insieme. Parlando della loro relazione, ha detto: “Voglio dire che i fan ci amano come una cosa o non una cosa. Lui è il mio fratellastro e australiano e ci conosciamo da molto tempo”.

scarlet vas 5 scarlet vas 6 scarlet vas 1 scarlet vas 2 scarlet vas 7 scarlet vas 3 scarlet vas 15 scarlet vas 16 scarlet vas 8 scarlet con il marito 5 scarlet vas 9 scarlet con il marito 4 scarlet con il marito 1