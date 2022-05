QUANDO SI DICE PAGARE SULL'UNGHIA - LA MODELLA TRANSGENDER ALEXIS HEALY, SEGUITISSIMA SU ONLYFANS, HA RIVELATO CHE UN SUO AMMIRATORE HA SBORSATO 11MILA EURO PER AVERE I RITAGLI DELLE SUE UNGHIE: "GLI HO INVIATO ALCUNE IMMAGINI DA DIVERSE ANGOLAZIONI E MI HA INVIATO I SOLDI. QUANDO HO VISTO QUANTI NON POTEVO CREDERCI. LUI MI HA RISPOSTO CHE NE VALEVA LA PENA E POI MI HA DATO IL SUO..."

Ci sono modi bizzarri per fare i soldi. La riprova? Le modelle di OnlyFans. La piattaforma fondata nel 2016 e che conta oltre 1,5 milioni di utenti, vanta anche una creatrice di contenuti alquanto originale.

Il suo nome è Alexis Healy, la ragazza transgender ha raccontato di come un suo fan abbia da poco pagato 10mila sterline, ossia più di 11mila euro, per i suoi ritagli di unghie.

Alexis, modella di Manchester, ha deciso di iscriversi al social solo 18 mesi fa. Inizialmente i genitori pensavano che si prostituisse, visto che in poco tempo è arrivata a guadagnare 200mila sterline al mese.

Nulla di tutto ciò. Basta pensare alla richiesta delle unghie. "Quando la persona mi ha inviato un messaggio per la prima volta chiedendomi di acquistarle, non pensavo fosse serio - ha detto la 28enne al DailyStar -. Pensavo stesse solo dicendo che sarebbe disposto a pagare 'una somma molto redditizia' per le mie unghie dei piedi per provare a ottenere alcune foto gratuite delle mie dita dei piedi o qualcosa del genere".

E invece l'interesse era un altro: "Gli ho inviato alcune immagini da diverse angolazioni e poi mi ha inviato 10.000 sterline e non potevo crederci, non mi è mai stato inviato così tanto in una volta. Ho dovuto continuare ad aggiornare la pagina per assicurarmi che il numero fosse giusto".

E ancora: "Quando ho visto quanto ha inviato, ho chiesto se non fosse un errore. È stato molto veloce nel dire che ne valeva la pena e mi ha dato il suo indirizzo a cui inviarle". Da quel momento Alexis ha deciso di lasciare il suo lavoro da cameriera e dedicarsi interamente a OnlyFans.

