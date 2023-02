QUANDO SI DICE "UN PAESE COSTRUITO SULLA DROGA" - IL GOVERNO ECUADOREGNO TRASFORMA LA COCAINA SEQUESTRATA IN CEMENTO PER L'EDILIZIA - L'IDEA È VENUTA PERCHÉ IL PAESE, CHE È IL TERZO AL MONDO IN CUI SI CONFISCA PIÙ DROGA, HA PROBLEMI DI STOCCAGGIO DI TUTTA LA MERCE SEQUESTRATA - IL PROCESSO NON SOLO È PIÙ RAPIDO DELL'INCENERIMENTO, MA È ANCHE PIÙ ECOLOGICO…

Estratto dell'articolo di Rebecca Manzi per www.greenme.it

L’Ecuador è diventato il terzo Paese al mondo in cui si confisca più droga. Questo ha portato a problemi di stoccaggio, che la Nazione ha deciso di risolvere trasformando la cocaina in materiale da costruzione. La sostanza viene sottoposta a un processo di frantumazione e mescolata con altri materiali di scarto, come farmaci scaduti o rifiuti, presso un impianto di trattamento dei rifiuti, in una località non rivelata.

L’Ecuador è diventato uno dei Paesi al mondo che confisca più droga. […] Sotto la presidenza di Guillermo Lasso, il Paese andino ha raddoppiato gli sforzi per combattere il traffico di droga, che utilizza il Paese come punto di partenza per le spedizioni verso gli Stati Uniti e l’Europa. Ora, però, le enormi quantità di cocaina confiscate sono diventate un problema per le autorità che da tempo hanno difficoltà di stoccaggio.

La risposta dell’Ecuador non si è fatta attendere ed è stata geniale. Ha infatti deciso di usare l’ingegno per “riutilizzare” la sostanza. In che modo? Alcuni operai specializzati la trasformano in cemento. Per utilizzarla nei materiali da costruzione, la cocaina viene sottoposta a un processo di frantumazione e mescolata con altri materiali di scarto, come farmaci scaduti o rifiuti.

[…] Il processo, dopo che il materiale frantumato si è depositato, trasforma la cocaina in un materiale impenetrabile e non permette alla droga di infiltrarsi nel terreno o di essere recuperata. […] Secondo le autorità, questo metodo è quattro volte più veloce dell’incenerimento, il metodo tradizionale di distruzione della droga. Ci vogliono infatti 12 ore per bruciare una tonnellata di cocaina. Inoltre, invece che “sprecare” questa sostanza, viene così riciclata e portata ad una nuova vita molto più utile della prima. […]

