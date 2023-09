QUANDO SI DICE "RUBARE IN CASA DEI LADRI" - A SALERNO, UNA BANDA DI RAPINATORI FA IRRUZIONE IN UN APPARTAMENTO, CREDENDOLO VUOTO, MA QUALCOSA VA STORTO: IN CASA C'ERA UN UOMO AI DOMICILIARI - L'UOMO, RESOSI CONTO CHE QUALCUNO STAVA ENTRANDO NELLA SUA ABITAZIONE, HA IMMEDIATAMENTE CHIESTO L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE METTENDO NEL FRATTEMPO IN FUGA I BANDITI, CHE IN REALTÀ VOLEVANO…

ladro tenta di entrare in casa

Estratto dell'articolo di Ersilia Gillio per www.corriere.it

Doveva essere un colpo facile. Un appartamento vuoto è un campo aperto di conquista per una banda di ladri. Peccato che la banda in questione abbia sbagliato abitazione. E' accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 agosto, nel quartiere di Mariconda a Salerno. […]Ma qualcosa dev'essere andato storto e invece di entrare nell'appartamento effettivamente vuoto, sono entrati in un'abitazione vicina.

ladri in casa

L'allarme

Ironia della sorte, in questo caso il proprietario doveva per forza essere in casa, perché agli arresti domiciliari. L'uomo, resosi conto che qualcuno stava entrando nella sua abitazione, ha immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine mettendo nel frattempo in fuga i ladri. […]

