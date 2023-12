QUANDO SI DICE "TERAPIA D'URTO" - UN MEDICO CINESE FINISCE SOTTO INDAGINE PER AVER PRESO A PUGNI UNA PAZIENTE DURANTE UN INTERVENTO CHIRURGICO - LA POVERETTA, DI 82 ANNI, AVREBBE INIZIATO A MUOVERSI DURANTE L'OPERAZIONE E COSI' IL MEDICO HA PENSATO BENE DI TIRARGLI QUALCHE CAZZOTTO PER TENERLA A BADA - IL FIGLIO DELLA DONNA HA DETTO CHE SUA MADRE È ORA CIECA DALL'OCCHIO SINISTRO, ANCHE SE… - VIDEO

Estratto da www.lastampa.it

MEDICO PRENDE A PUGNI UNA PAZIENTE DURANTE OPERAZIONE

Le autorità cinesi stanno indagando su un ospedale per un incidente in cui un chirurgo avrebbe preso a pugni il paziente che stava operando in quel momento. L'episodio è stato ripreso in un filmato che è diventato virale sui social media cinesi questa settimana, scatenando l'indignazione online. L'azienda Aier China ha sospeso il chirurgo e licenziato l'amministratore delegato dell'ospedale in cui è avvenuto l'incidente nel 2019.

MEDICO PRENDE A PUGNI UNA PAZIENTE DURANTE OPERAZIONE

[…] La paziente era una donna di 82 anni e "durante l'intervento, a causa dell'anestesia locale, la paziente ha avuto un'intolleranza". Secondo la loro dichiarazione, ha mosso più volte la testa e i bulbi oculari.

Poiché la paziente sapeva parlare solo un dialetto locale e non sembrava rispondere agli avvertimenti del medico in mandarino, il chirurgo "ha trattato la paziente in modo approssimativo in una situazione di emergenza". […] . Dopo l'intervento, la direzione dell'ospedale si è scusata e ha pagato 500 yuan (70 dollari, 55 sterline) come risarcimento, secondo il figlio della paziente che ha parlato con i media locali. Ha anche detto che sua madre è ora cieca dall'occhio sinistro, anche se non è chiaro se ciò sia dovuto all'incidente.