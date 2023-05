QUANDO SI PARLA DI EPSTEIN I RICCONI TREMANO – LA CAUSA INTENTATA DALLE ISOLE VERGINI CONTRO JPMORGAN METTE CON LE SPALLE AL MURO UNA SERIE DI SUPER RICCHI AMERICANI: A ESSERE CITATI IN GIUDIZIO, OLTRE A ELON MUSK, CI SONO SERGEY BRIN E LARRY PAGE. TRA I NOMI ANCHE QUELLO DI BILL GATES CHE FINI' PER ESSERE RICATTATO DAL FINANZIERE – ORA JPMORGAN, ACCUSATA DI "TRARRE PROFITTO" DAL FATTO CHE EPSTEIN FOSSE SUO CLIENTE, SCARICA LA COLPA SULL’EX AD JES STALEY CHE…

jeffrey epstein

La verità su Jeffrey Epstein è ancora tutta da scoprire. Se il traffico sessuale condotto dall’ex finanziere è ormai cosa nota, adesso gli investigatori si stanno concentrando sulla rete di personaggio di alto livello che gravitava intorno a lui.

Prosegue la causa delle Isole Vergini americane contro JPMorgan, la banca in cui operò Epstein per 15 anni. L’accusa sostiene che l’istituto ha tratto profitto dal mantenere Epstein come cliente ed è stata complice nel finanziare la sua lunga storia di abusi e traffico sessuale di minori.

Deutsche Bank, la banca su cui Epstein dirottò dopo aver lasciato JPMorgan nel 2013, ha già risolto il caso sganciando 75 milioni di dollari. Ma pare che le accuse contro JPMorgan siano più pesanti, visto che in quegli anni i suoi traffici erano più solidi. Ecco alcuni nomi della rete di Epstein.

jamie dimon

1. Jamie Dimon

Il presidente e amministratore delegato di JPMorgan sarà sentito venerdì dagli avvocati del governo. I funzionari delle Isole Vergini americane affermano che la banca era a conoscenza di transazioni sospette sui conti di Epstein e di segnalazioni di abusi sessuali già nel 2006. JPMorgan ha negato qualsiasi illecito, ha affermato che le accuse del governo sono prive di fondamento e ha scaricato la colpa sull’ex dirigente Jes Staley, che è stato uno degli amici più intimi di Epstein.

2. Elon Musk

elon musk

Gli avvocati delle Isole Vergini americane hanno citato in giudizio il proprietario di Twitter e amministratore delegato di Tesla e SpaceX per avere i registri delle comunicazioni con Epstein e JPMorgan e "tutti i documenti che riguardano il coinvolgimento di Epstein nel traffico di esseri umani e/o il suo approvvigionamento di ragazze o donne per sesso a pagamento". Gli avvocati del governo, secondo i documenti, stanno cercando documenti per determinare se Epstein ha informato Musk di affari con JPMorgan o se Epstein si sia fatto da intermediario di Musk per la banca. Musk su Twitter ha definito la citazione "idiota su così tanti livelli" e ha detto di Epstein: «Quel cretino non mi ha mai consigliato nulla».

larry page

In un'intervista del 2018 con il “New York Times”, Epstein affermò di aver consigliato Musk su una questione che riguardava Tesla. Un portavoce di Musk ha negato lo scambio al Times. Musk ha anche scritto su Twitter di aver interrotto la relazione di Tesla con JPMorgan dieci anni fa.

3. Larry Page

Page ha co-fondato Google con Sergey Brin nel 1998 ed è stato amministratore delegato sia di Google che di Alphabet tra il 1998 e il 2019. Rimane un membro del consiglio di amministrazione di Alphabet.

sergej brin

Gli avvocati delle Isole Vergini americane hanno emesso un mandato di comparizione a Page simile a quello per Musk, chiedendo documenti relativi alle sue comunicazioni con Epstein e qualsiasi altra documentazione riguardante il coinvolgimento di Epstein nel traffico di esseri umani. Il governo sostiene che Epstein abbia tentato di mantenere i suoi legami con JPMorgan pubblicizzando i suoi contatti con altri individui di alto valore come potenziali clienti della banca.

bill gates

4. Sergej Brin

Il co-fondatore di Google è stato presidente della sua società, Alphabet, fino al 2019. Brin è stato citato in giudizio nella stessa posizione di Musk e Page.

5. Bill Gates

Il co-fondatore di Microsoft ha lavorato con Epstein per diverse cause filantropiche, ha detto il portavoce di Gates al Wall Street Journal. Gates ha ripetutamente affermato di rammaricarsi dei suoi contatti con Epstein.

BILL GATES MILA ANTONOVA

Dopo che Gates rifiutò una richiesta di Epstein di partecipare a un fondo di beneficenza multimiliardario amministrato da JPMorgan, Epstein avrebbe minacciato nel 2017 di rivelare una presunta relazione che Gates aveva avuto con una giocatrice di bridge russa intorno al 2010. A quel tempo, Gates era sposato con Melinda French Gates; i due hanno divorziato nel 2021.

6. Jes Staley

Staley è stato amministratore delegato della banca d'investimento JPMorgan prima di lasciare l'istituto nel 2013. Nel 2015 è diventato capo di Barclay's, uno dei maggiori istituti finanziari britannici. Si è dimesso nel 2021 dopo che le autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno avviato un'indagine sulla sua relazione con Epstein. è in causa con JPMorgan per la supervisione dei conti di Epstein.

jes staley

I registri del tribunale mostrano che Staley era estremamente vicino a Epstein, definendo la loro amicizia "profonda". Messaggi di testo ed e-mail tra i due “suggeriscono, sebbene in modo criptico, che Staley abbia avuto incontri sessuali durante una visita a Epstein con le vittime della tratta del finanziere” ha scritto il giudice Jed S. Rakoff del distretto meridionale di New York.

Nella causa contro Staley, JPMorgan sostiene di aver "ripetutamente abbandonato gli interessi della banca per agevolare i suoi e quelli di Epstein". Staley ha respinto le accuse.

jeffrey epstein Bill Gates con Jeffrey Epstein isole vergini di jeffrey epstein 5 isole vergini di jeffrey epstein 4 IL PRINCIPE ANDREA E JEFFREY EPSTEIN ghislaine maxwell jeffrey epstein ghislaine maxwell elon musk jeffrey epstein