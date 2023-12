3 dic 2023 10:10

QUANDO SI TRATTA DI ADDOBBARE LA CASA BIANCA, JILL BIDEN NON BADA A SPESE - LE FOTO E I VIDEO DELLE DECORAZIONI SCELTE DALLA FIRST LADY DEGLI STATI UNITI: 98 ALBERI DI NATALE (TRA CUI UNO ALTO 5 METRI), 72 GHIRLANDE, OLTRE 2800 FIOCCHI, 34MILA ORNAMENTI E 142MILA LUCI - NONOSTANTE CI SIANO DUE GUERRE IN CORSO, L'81ENNE JOE BIDEN E LA MOGLIE HANNO DECISO DI FESTEGGIARE LE FESTE IN GRANDE - SUI SOCIAL, PERO', GLI UTENTI NON PERDONANO: "QUANTI BAMBINI SONO MORTI A GAZA MENTRE ADDOBBAVATE?"