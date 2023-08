QUANDO UNA STAR DI HOLLYWOOD ARRIVA IN ITALIA FINISCE SEMPRE A TARALLUCCI E VINO! - OLIVIA WILDE VA PAZZA PER I TARALLI: L'ATTRICE AMERICANA, IN PUGLIA PER LE VACANZE ESTIVE, DICE DI AVER SVILUPPATO UNA DIPENDENZA PER IL PRODOTTO TIPICO DELLA REGIONE: "COSA CAZZO CI METTONO DENTRO? NON RIESCO A SMETTERE DI MANGIARLI" - VIDEO

Olivia has a question for Italy ??? pic.twitter.com/sooi1d6FNU — Olivia Wilde Daily ? (@wilde_daily) August 7, 2023

Estratto da www.fanpage.it

OLIVIA WILDE

Olivia Wilde ha scelto di nuovo l'Italia per le sue vacanze. In particolare, la famosa attrice e regista si sta fermando in Puglia, dove ha sviluppato una comprensibile dipendenza dai taralli. In uno dei video condivisi su Instagram, l'attrice ha posto ‘una semplice domanda per l'Italia‘: "Cosa sono questi? Non riesco a smettere di mangiarli, ne sono dipendente". Grande ilarità scaturita dalle successive stories, nelle quali ha mostrato il banco di prodotti tipici che la sta rifornendo di queste prelibatezze e per concludere una busta piena di taralli che le sarebbero serviti ‘almeno per arrivare a ora di pranzo'.

Ma la Puglia non è solo cibo, è anche tanta musica e Olivia Wilde non si è lasciata sfuggire una classica serata estiva, complice il fatto che nessuno in strada pare l'abbia riconosciuta. Fa strano infatti vederla in una piazzetta con un po' di persone a contorno […]

