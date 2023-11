QUANDO LA STRISCIA DI GAZA SARÀ RASA AL SUOLO, SI APRIRÀ IL FRONTE DELLA CISGIORDANIA – HAMAS CONFERMA CHE STA COMBATTENDO ANCHE NEL CAMPO PROFUGHI DI JENIN, NELLA “WEST BANK”: GLI ATTACCHI TERRORISTICI E LE DURE RISPOSTE ISREALIANE SONO AUMENTATI NEI PROSSIMI GIORNI. E IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, AVVERTE: “VANNO ADOTTATE MISURE URGENTI PER PORRE FINE ALLA VIOLENZA DEI COLONI CONTRO I PALESTINESI” – LA MILIZIA EBRAICA DI BEN GVIR CRESCE, E L’INSURREZIONE È PRONTA A ESPLODERE

BLINKEN A ISRAELE, MISURE URGENTI CONTRO VIOLENZE COLONI

(ANSA) - Il capo della diplomazia americana Antony Blinken ha chiesto a Israele di adottare misure "urgenti" per porre fine alla violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Blinken, che si trova a San Francisco per un vertice Asia-Pacifico, ha lanciato l'appello in una conversazione telefonica con Benny Gantz, un leader dell'opposizione israeliana che si è unito al gabinetto di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Blinken "ha sottolineato l'urgente necessità di adottare misure concrete per disinnescare le tensioni in Cisgiordania, anche affrontando i crescenti livelli di violenza da parte dei coloni estremisti", ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller. Blinken ha anche parlato con Gantz degli sforzi diplomatici per liberare gli ostaggi di Hamas.

CISGIORDANIA: USA,ISRAELE DEVE FAR ENTRARE PALESTINESI AMERICANI

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno facendo presente che impedire ai palestinesi americani in Cisgiordania di entrare in Israele costituisce una violazione dell'accordo di esenzione dal visto, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matt Miller. "Abbiamo espresso preoccupazione al riguardo al governo israeliano. Non entrerò nei dettagli completi delle nostre conversazioni diplomatiche private, ma ci aspettiamo che Israele affronti queste preoccupazioni", ha affermato Miller. "Ci aspettiamo che siano misure pienamente conformi al Programma di esenzione da visto", ha aggiunto.

Cisgiordania: raid Israele a Jenin, '2 morti e 7 feriti'

(ANSA) - Fonti palestinesi nella città di Jenin, in Cisgiordania, affermano che due persone sono state uccise e sette ferite durante un'operazione militare israeliana nelle prime ore di oggi. Lo riportano i media locali. Secondo il rapporto, alcune persone sono rimaste ferite in un attacco aereo e altre da colpi di arma da fuoco. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni. I rapporti affermano inoltre che le Forze di difesa israeliane (Idf) ha circondato l'ospedale Ibn Sina della città.

L'esercito di Israele ha arrestato due paramedici e ordinato l'evacuazione del nosocomio, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Le Idf hanno circondato l'ospedale da tutti i lati e perquisito le ambulanze, secondo fonti palestinesi.

HAMAS, STIAMO COMBATTENDO GLI ISRAELIANI A JENIN

(ANSA) - In un breve post su Telegram, le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, hanno affermato che stanno combattendo "insieme a tutti gli altri gruppi di resistenza nel campo" profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce Al Jazeera online, aggiungendo che secondo quanto si legge nel post, i combattenti palestinesi stanno prendendo di mira le forze israeliane "con fuoco pesante e ordigni esplosivi".

CIVILI E MILIZIE SPETTRI SIRIANI NEL CONFLITTO

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “La Stampa”

Nell'Aleppo agonizzante del dicembre 2016 i cacciabombardieri russi continuavano a martellare gli ospedali fino a ridurli a un cumulo di macerie. […] Di fronte alle pressioni internazionali e alle domande dei giornalisti gli ufficiali di Bashar al-Assad cercavano giustificazioni improbabili ma off record ammettevano il vero punto, o per lo meno uno dei motivi principali, e cioè che senza ospedali funzionanti gli insorti subivano perdite "quattro volte superiori". […] Un ragionamento cinico e spietato come la guerra.

Le battaglie urbane, gli assedi devastano il Medio Oriente da un decennio. E seguono la stessa logica. Sia vero o no che Hamas che si nasconda sotto gli ospedali, e in una certa misura è vero com'era vero per i ribelli di Aleppo, la loro distruzione accelera il collasso degli assediati. E la popolazione civile è una vittima collaterale, esattamente come in Siria, o nella Mosul rasa al suolo dalla Coalizione a guida occidentale […].

Il prezzo da pagare per Israele, a parte quello morale, è alto in termini di immagine. Ma mai quanto un trascinarsi del conflitto per mesi. Le forze israeliane hanno concentrato una potenza di fuoco impressionante per chiudere la partita prima che si apra un altro fronte. Non quello libanese, dove ieri le indiscrezioni del Washington Post hanno confermato un dato evidente: l'Iran, e quindi Hezbollah, non vuole entrare in guerra e la guida suprema Ali Khamenei l'ha detto chiaro ad Hamas subito dopo il massacro del 7 ottobre.

Ma la Cisgiordania. L'insurrezione strisciante drena risorse e alla minaccia delle cellule jihadiste si aggiunge la creazione di una sorta di milizia ebraica da parte del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Ogni giorno vengono rilasciati 1700 porto d'armi. Un anno fa erano 42. Gran parte sono per gli abitanti degli insediamenti, 460 mila nei Territori. Prima della fine dell'anno potrebbero essere in 100 mila armati, 10 mila con fucili d'assalto. Uno scenario siriano.

