QUANT'E' HIPPIE QUEST'ESTATE! - SOTTO IL SOLLEONE TORNA DI MODA IL COSTUME EFFETTO CROCHET, CHE RICORDA LA LAVORAZIONE ALL'UNCINETTO DELLE NONNE E CHE ANDAVA NEGLI ANNI SETTANTA - IMPAZZA IL FAI DA TE, GRAZIE AI SOCIAL E AI KIT IN VENDITA CON GLI ARNESI DEL MESTIERE E LE ISTRUZIONI - E I GRANDI MARCHI PROPONGONO COLLEZIONI A TEMA - E C'E' ANCHE CHI SI DIVERTE CON IL RAMMENDO CREATIVO...

Silvia Cutuli per "Libero quotidiano"

bikini effetto crochet

Il tuffo negli anni Settanta è assicurato: a stravincere sotto il solleone quest'anno è il costume effetto crochet che tanto ricorda la lavorazione all'uncinetto delle nostre nonne. Che non si dica semplicemente retró, il bikini dell'estate 2021 niente ha a che fare con i centrini del salotto, ma viene proposto in una nuova versione fresca e disinvolta.

Aggiunge un tocco hippie al look da mare, portando una ventata di spensieratezza e puntando anche sulla riscoperta di materiali naturali. Lavorarlo effettivamente a mano può rivelarsi un'impresa se si è knitter alle prime armi, ma complice il lockdown giovani e giovanissimi sembrano aver preso confidenza con i lavori manuali riscoprendo il fai-da-te.

il cardigan di harry stiles da replicare

Come dimostrano le sfide a tema su TikTok, prima fra tutte la #HarryStylesCardigan challenge per riprodurre il cardigan a fantasia dell'idolo musicale con tanto di schema fornito direttamente dallo stesso designer JW Anderson.

L'uncinetto insomma ha conquistato i social insieme alle passerelle di stagione: i cardigan in primavera, poi i top al primo caldo, le immancabili borse e anche il bucket hat, il cappello da pescatore proposto nella versione crochet; e ora nel pieno dell'estate tocca al due pezzi rifarsi il look.

SCHEMI E GOMITOLI C'è chi lavora anche in spiaggia: le più esperte che ben si destreggiano con fili, ago e uncinetto possono tentare l'impresa di confezionarsi il bikini dei sogni con le proprie mani grazie ai kit messi a punto dall'italiana BettaKnit, brand di maglieria fai da te nato nel 2010 nel distretto tessile di Prato.

kit di bettaknick

I kit uncinetto dedicati all'estate comprendono gomitoli di morbido Pima Cotton, un cotone prezioso proveniente dal Perù, schemi, ago e all'occorrenza uncinetti per confezionare bikini, short, top e copricostume avvalendosi anche dell'aiuto dei video tutorial sul sito web del marchio. Il costume è lavorato principalmente a maglia bassa, spiegano dal brand, uno dei punti base dell'uncinetto, consigliandolo comunque ad un pubblico esperto. Come orientarsi con le misure? Basterà seguire le indicazioni in centimetri corrispondenti alla propria taglia et voilà.

Si diverte a ripescare dal baule della nonna la lavorazione all'uncinetto anche l'influencer Giulia De Lellis, brand ambassador di Tezenis, che disegna con il marchio una sua linea di costumi da bagno. Declinati in nero, carta da zucchero e bianco i due pezzi crochet sono decorati da laccetti e fiocchi a contrasto e hanno un mood divertente e giocoso.

giulia de lellis tezenis 3

Da Mango il due pezzi sfoggia una lavorazione a righe, i bordi ondulati e la chiusura a fiocco; mentre da Calzedonia il modello a triangolo è effetto uncinetto bicolor da indossare dalla mattina fino al tramonto, per un bagno in mare come per una passeggiata in bicicletta.

E se parlando di crochet la mente va ai granny square i quadrettati patchwork confezionati all'uncinetto in pattern floreali tipici dello stile hippie, da GCDS si conferma la fantasia multicolor per il mini bikini dal piglio irriverente. Punta invece su una versione romantica in color block, Valentino: culotte a vita alta e reggiseno con nappine in bianco luminoso e fresco.

bikini effetto crochet mango 2

LA CELEB AMERICANA L'intreccio creativo prende la forma di fantasie geometriche nelle mani della giovane Ella Emhoff, figlia acquisita della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che alla carriera di modella affianca quella di knitter mettendo in vendita i lavori all'uncinetto che realizza personalmente a Brooklyn.

E se nel pieno della vacanza il costume all'uncinetto si smaglia? Si può correre ai ripari seguendo i suggerimenti di Paola Pellino, in arte la_guardarobiera che applica la sua personale interpretazione del rammendo creativo, derivato dall'arte giapponese del Sashiko, raffinata tecnica di decorazione ad ago.

«Non mi fermo davanti a nulla, o quasi dichiara l'esperta - se il bikini che abbiamo in valigia si smaglia interveniamo con filo di cotone e ago creando un motivo a fantasia, oppure applicando uno scampolo di tessuto o magari un fiore», dice, suggerendo di puntare sui toni dell'azzurro, dal blu al verde acqua e al turchese, che in estate mettono meglio in risalto l'abbronzatura.

bikini effetto crochet 2 emma emhoff con i bikini crochet bikini effetto crochet mango Bikini effetto Crochet Valentino bikini effetto crochet calzedonia 2 bikini effetto crochet bettaknick bikini effetto crochet calzedonia paola pellino la guardarobiera giulia de lellis tezenis giulia de lellis tezenis 2