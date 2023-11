11 nov 2023 19:00

QUANT’È DIFFICILE AVERE GIUSTIZIA PER SAMAN ABBAS – LA CORTE D'ASSISE DI REGGIO EMILIA HA DECISO CHE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE LE DICHIARAZIONI RESE DALLO ZIO DELLA RAGAZZA, DANISH HASNAIN, UNO DEGLI IMPUTATI PER LA MORTE DELLA RAGAZZA. IL MOTIVO È PURAMENTE BUROCRATICO: I VERBALI SONO STATE INSERITI NEL FASCICOLO SBAGLIATO – SI COMPLICA IL PERCORSO PER ARRIVARE ALLA CONDANNA DELLO ZIO, DEI GENITORI E DEI CUGINI DELLA GIOVANE PAKISTANA, UCCISA PERCHE' NON ACCETTAVA UN MATRIMONIO COMBINATO...