1 feb 2023 20:16

QUANT’È CRETINA QUESTA INTELLIGENZA ARTIFICIALE – L’ALGORITMO DI FACEBOOK SCAMBIA LA PAROLA FINOCCHIONA PER “FINOCCHIO” E CENSURA LA PUBBLICITÀ DI UN PANINO: “È UN INSULTO VERSO UNA CATEGORIA PROTETTA” – A RACCONTARE L’ASSURDA VICENDA È STATA UN’AGENZIA PUBBLICITARIA, CHE AVEVA CREATO UN POST PER SPONSORIZZARE IL GUSTOSO SNACK: “L’OFFESA STA NEL NON CONOSCERE QUESTA PRELIBATEZZA!” - ORA CANCELLERANNO ANCHE LE FOTO DEGLI ORTAGGI PER NON OFFENDERE NESSUNO?