QUANTE PERSONE HANNO DORMITO IN CASA LA RUSSA LA SERA DEL PRESUNTO STUPRO? – OLTRE A LEONARDO APACHE, AL SUO AMICO DJ TOMMY GILARDONI E ALLA RAGAZZA, C’È UN TERZO RAGAZZO CHE HA PASSATO LA NOTTE A CASA DEL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO LA RUSSA – IL GIOVANE, CHE SAREBBE RIPARTITO PER LONDRA IL GIORNO DOPO, È STATO INTERROGATO DAGLI INQUIRENTI MA SOSTIENE DI NON AVER VISTO O SENTITO NULLA – L’IPOTESI DI UN QUARTO AMICO PASSATO PER L'APPARTAMENTO...

Estratto dell’articolo di Sandro De Riccardis per “la Repubblica”

Dopo le audizioni in procura dei due dj che hanno suonato la sera del 18 maggio all’Apophis di Milano, dove Leonardo La Russa ha incontrato la sua amica ventiduenne che lo denuncerà per violenza sessuale, continuerà da oggi la sfilata di testimoni per ricostruire momento per momento i fatti di quella notte.

L’obiettivo dei magistrati è capire lo stato psico fisico della ragazza quando ha abbandonato il locale insieme al figlio del presidente del Senato, intorno alle tre di notte, e in che stato fosse quando è arrivata nell’abitazione della famiglia La Russa, presumibilmente intorno alle sei di mattina.

Ma ora il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro, con il capo della squadra mobile Marco Calì, intendono anche definire con precisione quante persone sono passate dalla casa dove si sarebbe consumato il “rapporto non consenziente” da parte di Leonardo e quello – dallo stesso giovane riferito alla ventiduenne – da parte del suo amico dj Tommaso Gilardoni, il secondo ragazzo indagato per violenza sessuale.

Oltre ai due e alla ragazza, ospite in quei giorni un terzo ragazzo che sarebbe ripartito per Londra il giorno dopo. Ma non è escluso un altro amico possa essere transitato dalla casa. Gli investigatori cercano di capire se c’era qualcun altro, che potrebbe essere un importante testimone da convocare in questura.

Nelle audizioni di giovedì, i due dj hanno raccontato di non aver notato niente di strano in discoteca. Uno di loro ha raccontato di aver conosciuto La Russa e Gilardoni solo la sera dell’evento, di non aver visto la ragazza. Al termine della serata avrebbe rifiutato un invito da parte di Leonardo a dormire da lui, avendo già un’altra sistemazione. La mattina dopo è ripartito per la sua città, Firenze. […]

Anche il terzo ragazzo ospite è stato sentito ma non ha visto o sentito la persona offesa. Si attende intanto per le prossime settimane di eseguire l'accertamento irripetibile sul telefono (non la sim) sequestrato una settimana fa a Leonardo.

