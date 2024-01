QUANTE PERSONE HANNO PRESO IN MANO LA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO LA NOTTE DI CAPODANNO? – OLTRE AL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, ANCHE UN AGENTE DELLA SCORTA DI ANDREA DELMASTRO AVREBBE IMPUGNATO L’ARMA DALLA QUALE È PARTITO IL COLPO CHE HA FERITO LUCA CAMPANA – IL POLIZIOTTO VOLEVA OSSERVARE LA PISTOLA E HA PRESO IN GIRO POZZOLO PER LE PICCOLE DIMENSIONI DEL REVOLVER: “CHE ROBA È? SEMBRA UN GIOCATTOLO, UNA PISTOLA DA DONNA...”

Estratto dell’articolo di Luca Monaco ed Elisa Sola per “La Repubblica”

Il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo non sarebbe stato l’unico a impugnare la pistola dalla quale, la notte di Capodanno, è stato esploso il colpo che ha ferito un operaio di 31 anni, Luca Campana. Avrebbe maneggiato l’arma anche un secondo uomo, che stava vicino al parlamentare nella sede della pro loco di Rosazza. Si tratterebbe di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

È quanto trapela dopo l’audizione, in procura a Biella, dei primi testimoni. Se l’ipotesi trovasse conferme scientifiche, come l’analisi delle impronte, si aprirebbe uno scenario più complesso sul veglione. […] Perlomeno al momento, il deputato è l’unico indagato per il ferimento di Campana.

Pozzolo, che finora non è stato interrogato, nelle ore immediatamente successive al fatto aveva ribadito per due volte, ad amici e conoscenti: «Non sono stato io a sparare». L’inchiesta è partita così in salita. Complicata non solo per le dichiarazioni divergenti dei presenti alla festa, ma anche dal punto di vista delle prove scientifiche. Lo stub, l’esame che rileva polvere da sparo sulle mani e sugli abiti di chi ha premuto il grilletto, è stato fatto soltanto al parlamentare. Non a tutte le persone – circa una decina – che al momento del fatto erano nella stanza con lui. […]

È presumibile, dunque, che l’indagine si baserà soprattutto sui testimoni. Pozzolo e l’agente di scorta sarebbero stati l’uno a fianco all’altro, al momento della sfiorata tragedia. Una scena in movimento. Entrambi – secondo quanto emergerebbe – stavano camminando dall’interno della stanza, la prima che si incontra dopo avere varcato l’uscio della Pro loco, verso la porta, quando la vittima è comparsa davanti ai due uomini.

Non tutti coloro che stavano nello stanzone avrebbero visto l’autore dello sparo. Ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sarebbe trattato di un incidente. La pistola sarebbe passata dalle mani di Pozzolo a quelle dell’agente perché quest’ultimo avrebbe voluto osservare l’arma. Il poliziotto, ricorda un testimone, avrebbe preso in giro Pozzolo per le dimensioni piccole della North American arms. Avrebbe detto: «Che roba è? Sembra una pistola giocattolo, una pistola da donna». La dinamica di quanto accade dopo non è chiara.

Una questione di attimi, probabilmente. La vittima, genero di uno degli agenti della scorta di Delmastro, ha detto di avere visto Pozzolo con l’arma in mano più o meno in concomitanza con il suono dello sparo. L’inchiesta è difficile. […[ La sede della Pro loco non è sotto sigilli. Se lo è, manca il foglio affisso sull’uscio e il nastro intorno al giardino. Dunque, l’edificio non sarebbe sotto sequestro.

È possibile che questo fattore possa rendere inutilizzabile qualsiasi accertamento tecnico svolto con la formula dell’incidente probatorio. Infine, non sarebbero state raccolte subito tutte le testimonianze degli invitati alla festa. […]

