donald trump

Donald Trump finirà in carcere? Anche se è stato incriminato per il presunto pagamento a Stormy Daniels, non è garantito che sconterà la pena in carcere.

Trump è stato accusato di 34 capi di imputazione per falsificazione di documenti aziendali. La falsificazione di documenti aziendali verrebbe normalmente classificata come reato minore, accuse che di solito non si traducono in pena detentiva. «Ma sono stati commessi nel tentativo di commettere o nascondere altri crimini» ha detto il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg.

DONALD TRUMP IN CARCERE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Ogni capo di imputazione corrisponde a uno dei 34 documenti che, secondo il gran giurì, contenevano una falsa dichiarazione sui pagamenti. Ogni capo comporta un massimo di quattro anni di carcere, riporta il "New York Post", il che significa che l'ex presidente potrebbe tecnicamente affrontare una condanna massima di 136 anni se condannato su tutti i fronti. Ma, probabilmente, sarà condannato a meno, riporta l'Associated Press.

alvin bragg.

In casi simili, un imputato sulla settantina, senza precedenti di arresti, non vede l'interno di una cella di prigione. «Nonostante il suo nome, per un crimine E non violento senza vittima identificabile, un imputato che si trova in una posizione simile normalmente non va in prigione» ha detto l'avvocato Michael Mullen.

Arthur Aidala, avvocato difensore ed ex procuratore di Brooklyn, ha detto a "Insider" che, sebbene non possa essere certo che Trump non andrà in prigione, non “prevede che possa finirci”.

donald trump arriva al tribunale di manhattan per essere incriminato

Per Bragg, il presunto pagamento a Daniels ha costituito una violazione delle leggi elettorali federali e di New York, facendo sì che le accuse da reati minori diventassero crimini. Ma alcuni esperti legali dicono che l’equazione non è così scontata.

L'ex presidente potrebbe anche sostenere che il termine di prescrizione - che è di cinque anni per la maggior parte dei reati a New York - è scaduto perché i pagamenti in contanti e i rimborsi di Cohen sono avvenuti prima di allora.

donald trump a waco, texas 2

Il procuratore distrettuale Bragg sta anche esaminando chi ha effettuato i pagamenti e come sono stati contabilizzati dalla Trump Organization.

Dati i termini di prescrizione e le questioni di giurisdizione, Mullen ha definito il caso di New York un po' esagerato da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale. L'avvocato ha anche suggerito che le autorità dovrebbero concentrarsi sulle indagini sul coinvolgimento di Trump nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e sui documenti riservati che avrebbe tenuto nella sua casa in Florida.

IL TWEET DI DONALD TRUMP DOPO IL VOTO SULL'IMPEACHMENT

«Di tutti i presunti crimini, questo sembra essere il caso più debole - ha detto Mullen - Ci sono così tante cose da attaccare su questo caso. Perché il procuratore distrettuale si è adagiato su questo? Nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge. Dovrebbero indagare sul 6 gennaio e sull'interferenza elettorale in Georgia, e sui documenti a casa sua».

