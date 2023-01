19 gen 2023 12:31

QUANTE POSSIBILITÀ C’ERANO CHE MATTEO MESSINA DENARO SI PRESENTASSE A TESTIMONIARE? ZERO – È RIMASTA VUOTA LA SEDIA AL CARCERE DE L’AQUILA SULLA QUALE AVREBBE DOVUTO SEDERSI IL BOSS PER UN COLLEGAMENTO CON LA CORTE D’ASSISE DI CALTANISSETTA DOVE È IN CORSO UN’UDIENZA SULLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO: IL PADRINO È ACCUSATO DI ESSERE UNO DEI MANDANTI, MA NON SI È PRESENTATO E L’UDIENZA È STATA RINVIATA AL 9 MARZO – LA SPERANZA È CHE POSSA DECIDERE DI COLLABORARE, MA…