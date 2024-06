QUANTE SONO LE POTENZIALI SAMAN IN ITALIA? - A PISA UN EGIZIANO HA MALMENATO LA MOGLIE E LA FIGLIA PERCHÉ LA RAGAZZINA INDOSSAVA DEI LEGGINGS TROPPO ATTILLATI. LA DONNA È STATA PICCHIATA PERCHÉ “COLPEVOLE” DI NON AVERLO AVVISATO - IL PAPA' VIOLENTO, UBRIACO, LE HA CHIUSE A CHIAVE IN UNA STANZA DOVE LE HA PRESE A SCHIAFFI. POI FORTUNATAMENTE SONO INTERVENUTI I CARABINIERI - UNA STORIA CHE RICORDA QUELLA DI SAMAN ABBAS, UCCISA DAI GENITORI PERCHÉ VOLEVA VIVERE ALL'OCCIDENTALE

(ANSA) - In preda all'alcol, ha malmenato moglie e figlia minore dopo una lite domestica scaturita dai rimproveri dell'uomo alla ragazzina perchè indossava un paio di leggings e alla moglie perchè non l'avrebbe avvisato di una sua passeggiata insieme alla figlia.

E' quanto spiegato dalla Polizia di Pisa che ha denunciato per maltrattamenti in famiglia l'uomo, di origine egiziana, il quale è stato colpito anche da un provvedimento di ammonimento da parte del Questore per violenza domestica. Madre e figlia sono state collocate in una struttura protetta.

Tutto è accaduto domenica scorsa. A chiamare la polizia la donna. Da quanto emerso, il marito l'avrebbe chiusa a chiave prendendo poi a schiaffi sia lei che la figlia. Quando i poliziotti sono giunti sul posto per sedare la lite la donna ha riferito che il marito quando beve diventa aggressivo e si era infuriato per non essere stato avvisato che lei e la figlia erano uscite per fare una passeggiata. L'uomo si sarebbe anche arrabbiato per l'abbigliamento scelto dalla ragazzina.

