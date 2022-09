QUANTE VOLTE SI PUÒ RIPETERE “IO” IN UN DISCORSO DI SETTE MINUTI? CHIEDETELO A MEGHAN MARKLE CHE, NEL SUO PRIMO INTERVENTO NEL REGNO UNITO DALLA MEGH-EXIT, È RIUSCITA A NOMINARE SÉ STESSA 54 VOLTE QUANDO È SALITA SUL PALCO PER PARLARE DI UGUAGLIANZA DI GENERE ALL’EVENTO “ONE YOUNG WORLD” – OVVIAMENTE È STATA ACCUSATA DI EGOCENTRISMO E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Eva Crippa per www.repubblica.it

Meghan e Harry sono tornati in Gran Bretagna. Non incontreranno William e Kate, né la regina (che resta a Balmoral dove riceverà presto il nuovo primo ministro), come hanno da giorni sottolineato i giornali inglesi, ma condurranno una serie di appuntamenti "di lavoro" prima di tornare negli Usa.

La prima tappa nell'agenda dei duchi di Sussex è alla Bridgewater Hall di Manchester, dove i duchi sono come sempre arrivati mano nella mano per partecipare all'evento One Young World, vertice che riunisce giovani leaders da tutto il mondo; Meghan è salita sul palco per parlare di uguaglianza di genere, ma le critiche al suo discorso non sono state positive; la duchessa è stata accusata di egocentrismo per aver nominato se stessa ben 54 volte in un discorso di soli 7 minuti, sottolinea maligno il DailyMail. Apprezzatissimo invece, come sempre, è stato il suo look, da una platea internazionale di "followers" che considerano Meghan Markle una fashion influencer.

L'outfit monocromatico di Meghan Markle

A colpire, è l'impatto visivo dell'insieme: camicia con fiocco, pantalone dal taglio ampio e perfino scarpe nello stesso tono di rosso, colore forte notoriamente associato ai concetti di potere, emancipazione, forza e determinazione. Come sempre tuttavia, nel caso della duchessa di Sussex, il suo stile rivela ben di più: il brand che ha firmato l'outfit si chiama Another Tomorrow, nome alquanto significativo se pensiamo alla fase di vita che Meghan e Harry stanno attraversando nel costruirsi una nuova vita, e significativamente legato al tema della serata: creare un futuro migliore per le nuove generazioni.

