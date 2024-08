23 ago 2024 11:45

QUANTI GUAI PER MUSK – TRIPLETTA DI BRUTTE NOTIZIE PER IL FAN NUMERO UNO DI TRUMP: LA BMW HA SUPERATO TESLA PER AUTO ELETTRICHE VENDUTE NEL MERCATO EUROPEO, GLI AMBIENTALISTI PROTESTANO IN GERMANIA CONTRO LA NUOVA FABBRICA DELLA CASA AUTOMOBILISTICA, E IL VALORE DI TWITTER CROLLA - MUSK NON STAREBBE ONORANDO IL DEBITO CON LE BANCHE PER L'ACQUISTO DEL SOCIAL, DEFINITO DAL "WALL STREET JOURNAL" "LA PEGGIORE OPERAZIONE BANCARIA DAL 2008"