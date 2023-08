QUANTI GUARDONI DIETRO LE PASSERELLE – ALCUNE MODELLE CHE PARTECIPAVANO A CONCORSO DI "MISS UNIVERSO" IN INDONESIA HANNO DENUNCIATO DEGLI ABUSI SESSUALI: DURANTE IL CONCORSO LE RAGAZZE VENIVANO FATTE SPOGLIARE E, DAVANTI A UNA DOZZINA DI PERSONE CHE LE SCATTAVANO DELLE FOTO, DOVEVANO FARSI "CONTROLLARE" – DOPO LA DENUNCIA DELLE CONCORRENTI L’ORGANIZZAZIONE CENTRALE HA DECISO DI TAGLIARE I LEGAMI CON JAKARTA…

Estratto da www.repubblica.it

miss universo 2021 5

L'organizzazione di Miss Universo ha tagliato i legami con la sua parte indonesiana, dopo che le concorrenti hanno denunciato abusi sessuali da parte degli organizzatori locali giorni prima della cerimonia di incoronazione a Jakarta.

Alle sei concorrenti, che hanno sporto denuncia alla polizia, sarebbe stato chiesto di spogliarsi per "controllare il corpo" alla ricerca di cicatrici o cellulite, in una stanza in cui erano presenti circa due dozzine di persone. Cinque delle concorrenti hanno dichiarato di essere state fotografate in topless.

harnaaz sandhu, eletta miss universo 2021 5

"Alla luce di ciò che abbiamo appreso, è diventato chiaro che questa Miss Universo Indonesia non ha rispettato gli standard e l'etica del nostro marchio", ha dichiarato l'organizzazione di Miss Universo su X, precedentemente noto come Twitter, aggiungendo che annullerà l'edizione di quest'anno in Malesia, poiché l'affiliato indonesiano detiene anche la licenza per il concorso. […]

harnaaz sandhu, eletta miss universo 2021 miss universo 2021 2 miss universo miss universo 2021 3 miss universo