QUANTI ZUNCHEDDU CI SONO IN ITALIA? - DAL 1991 AL 2021 30MILA PERSONO SONO FINITE IN GALERA DA INNOCENTI: OGNI ANNI 961 CITTADINI FINISCONO DIETRO LE SBARRE SENZA AVERE ALCUNA RESPONSABILITÀ. OLTRE A ROVINARE CENTINAIA DI VITE, LO STATO CI RIMETTE FIOR DI QUATTRINI: HA DOVUTO SBORSARE QUASI UN MILIARDO DI EURO IN TRENT’ANNI. NEL SOLO 2022…

Estratto dell’articolo di Franco Giubilei per “la Stampa”

BENIAMINO ZUNCHEDDU DOPO L ASSOLUZIONE

Gli anni di libertà rubati dalla giustizia italiana costano cari per le spese di risarcimento che lo Stato è chiamato a rifondere, due milioni e 460 mila euro all'anno, ma non hanno prezzo per le persone che subiscono la detenzione essendo innocenti.

[…] un fenomeno che in vent'anni, fra il '91 e il 2021, ha colpito 30 mila persone nel nostro Paese: significa che in media ogni anno 961 cittadini finiscono dietro le sbarre senza avere alcuna responsabilità dei delitti che vengono loro attribuiti. Nel lasso di tempo interessato, lo Stato ha sborsato quasi un miliardo di euro, 932.937.000 per l'esattezza. Nel solo 2022, 539 persone sono state incarcerate innocenti, per una cifra di 27 milioni 378 mila euro per indennizzi liquidati.

[…] Occorre comunque distinguere fra quanti «subiscono una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo venire assolti» e le persone che restano vittime di errori giudiziari veri e propri, cioè coloro che «dopo essere stati condannati con sentenza definitiva vengono assolti in seguito a un processo di revisione», spiegano Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone.

Sono i giornalisti che da oltre venticinque anni osservano il fenomeno dal loro osservatorio del sito www.errorigiudiziari.com.

I dati fanno riferimento al 2022, quando gli errori giudiziari sono stati otto, uno in più rispetto all'anno precedente, mentre nell'arco dei ventun anni dal '91 in poi il totale ammonta a 222 casi - in media sette all'anno - per una spesa complessiva per risarcimenti di 76 milioni 255 mila euro. Se ci si ferma a considerare solo il 2022 la spesa ha sfiorato i dieci milioni, ma qui a colpire è il divario all'anno prima, quando la cifra era sette volte più bassa. […]

beniamino zuncheddu BENIAMINO ZUNCHEDDU DOPO L ASSOLUZIONE