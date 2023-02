A QUANTO AMMONTA IL PATRIMONIO DI MAURIZIO COSTANZO? IL GIORNALISTA, MORTO A 84 ANNI, LASCIA UN PICCOLO TESORO A MOGLIE E FIGLI: NON CI SONO SOLO LE PROPRIETÀ IMMOBILIARI, MA ANCHE QUELLE INTELLETTUALI. COSTANZO HA COMPOSTO DIVERSE CANZONI COME PAROLIERE, SCRIVENDO BRANI TRA CUI “SE TELEFONANDO” CANTATA DA MINA. POI CI SONO LE VILLE E LE CASE A ROMA: IL SUPER ATTICO NEL PALAZZO DI VIA POMA DOVE VENNE UCCISA SIMONETTA CESARONI, UN’ALTRA CASA A PRATI. LE VILLE AD ANSEDONIA E…

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - edizione Roma”

E' un piccolo tesoro quello che Maurizio Costanzo lascia alla moglie, la conduttrice Maria De Filippi e ai tre figli Camilla, Gabriele e Saverio. Non ci sono solo gli appartamenti, le ville. Oltre alle proprietà immobiliari ci sono anche quelle intellettuali. Costanzo ha infatti composto diverse canzoni. E’ stato un’icona del giornalismo e della tv ma anche un grande paroliere. […]

Il super-attico nel palazzo del giallo di via Poma

Per quanto concerne le proprietà immobiliari, solo a Roma, Costanzo ha due appartamenti con De Filippi nel prestigioso quartiere Prati. Due case che superano abbondantemente i 150metri quadri. Di queste case il giornalista ha l’usufrutto mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice. Uno dei due appartamenti è un attico del condominio noto per l‘omicidio irrisolto di Simonetta Cesaroni in via Poma.

Le proprietà e la villa ad Ansedonia

Ci sono poi una serie di altre proprietà, in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, dove Costanzo amava spesso andare. […] ad Ansedonia dove si riposava nella sua celebre villa, non intestata a suo nome. Ad appena 40 chilometri in auto dalla sua residenza estiva, Costanzo ha un’altra dimora in Località Poderi di Sotto da 150 metri quadri. Nella stessa zona ha anche diversi terreni, in questo caso la nuda proprietà è in capo ai figli Saverio e Camilla.

