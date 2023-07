QUANTO CI MANCA ENNIO MORRICONE – TRE ANNI FA LA SCOMPARSA DEL COMPOSITORE IN UN LETTO DEL CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA, CHE IERI L’HA RICORDATO CON UN CONCERTO DEI SUOI BRANI PIÙ CELEBRI, SUONATI DALLA BANDA DELLA POLIZIA – MA OLTRE ALLA MUSICA, MORRICONE CI HA LASCIATO ANCHE UN “DECALOGO” DI INSEGNAMENTI, CUSTODITI DALL’AMICO GIORGIO ASSUMMA: “COLTIVARE I DUBBI E LE INCERTEZZE, NECESSARI PERCHÉ UTILI A CORREGGERE E A RIFARE…”

CONCERTO IN MEMORIA DI ENNIO MORRICONE A TRE ANNI DALLA SCOMPARSA A ROMA

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Da www.rainews.it

ennio morricone

Musiche leggendarie, eredità eterna di Ennio Morricone. A tre anni dalla sua scomparsa, avvennuta il 6 luglio del 2020 al Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, proprio il Campus, la Fondazione e l'Università hanno voluto ricordare il suo talento con un tributo speciale, un concerto della Banda della Polizia di Stato, con la partecipazione di un ensemble vocale tutto al femminile. Occasione per ricordare, al di là del valore artistico, anche aspetti più inediti e riservati legati all'umanità del maestro, convinto sostenitore del valore della terza età.

giorgio assumma foto di bacco

MORRICONE E IL DECALOGO CUSTODITO DAGLI AMICI «COLTIVATE SEMPRE I DUBBI»

Estratto dell’articolo di Alessandra Arachi per il “Corriere della Sera”

«L’anima è molto più magnanima e profonda di quanto si pensi, bisogna aiutarla ad aprirsi completamente per farle esprimere tutto ciò di cui è capace», diceva Ennio Morricone e le sue erano parole che uscivano proprio dall’anima, rimbalzavano sul cuore e finivano sulle dita per comporre quella musica che è stata la colonna sonora di molti film entrati nella storia del cinema.

concerto in memoria di ennio morricone al policlinico campus bio medico di roma 5

È morto esattamente tre anni fa il maestro, nel letto del Campus Biomedico che [ieri sera[ lo [ha ricordato] con un concerto fatto tutto dei suoi brani, a suonarli la banda della polizia. Ma […] Ennio Morricone ci ha lasciato in eredità anche i suoi insegnamenti, un vero e proprio decalogo custodito con cura da Giorgio Assumma, il suo amico e legale che li ha portati fino a noi.

Leggiamone alcuni. Il suo primo «comandamento»? «Coltivare i dubbi e le incertezze che sono necessari perché sono utili per spingerci a correggere e a rifare, sino a ottenere il risultato che si ritiene essere il migliore».

concerto in memoria di ennio morricone al policlinico campus bio medico di roma 4

Ha vinto l’Oscar Morricone, ma il suo lavoro non è mai stato mirato a ottenere un riconoscimento. «Il premio non conta, bisogna lavorare per il bisogno di dare attraverso il lavoro il senso alla propria vita», esortava, e la sua condotta artistica ha sempre parlato più delle sue frasi, prima fra tutti vivere con quell’umiltà che emergeva da ogni suo atteggiamento sia professionale sia umano.

concerto in memoria di ennio morricone al policlinico campus bio medico di roma 1

Altri due comandamenti per capire: bandire la fretta e la banalità. «La creatività ha i suoi tempi che sono lunghi e vanno assolutamente rispettati», spiegava, e chi gli è stato vicino sapeva che il maestro non accettava mai un incarico professionale […] se aveva tempi troppo stretti […].

Per lui la musica […] era «un’autostrada che porta dritta al cielo» e ringraziava il Dio che stava in quel cielo di essere nato musicista. […] Bandiva la banalità («perché non fa parte della musica pura») e lo faceva per una forma di rispetto verso gli altri: «Non bisogna credere che il pubblico che ti ascolta sia ingenuo o impreparato, ha un senso critico molto spiccato e sviluppato e non può essere preso in giro».

concerto in memoria di ennio morricone al policlinico campus bio medico di roma 3

Einstein diceva che il genio è fatto per l’1% di talento e per il 99% di lavoro e Morricone […] condivideva lo stesso concetto: «La creazione di una melodia non è mai il frutto di un’improvvisazione occasionale. Io lavoro come un impiegato, imponendomi la massima serietà e dedicando al lavoro il tempo lungo della creatività». […]

ennio morricone sergio leone l italiano che invento l america ENNIO MORRICONE CON IL FIGLIO MARCO GIOVANNI ENNIO MORRICONE 55 concerto in memoria di ennio morricone al policlinico campus bio medico di roma 2