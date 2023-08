QUANTO COSTA 'STA COSTIERA! - A POSITANO, CAPRI E ALTRE METE TURISTICHE DEL LITORALE CAMPANO, UNA GIORNATA AL MARE PUÒ ARRIVARE A COSTARE OLTRE CENTO EURO - NON SOLO OMBRELLONE, LETTINO E RISTORANTE: ANCHE GLI ALBERGHI SONO PIÙ CARI DEL 20% RISPETTO AL 2022 - GLI ESERCENTI SI GIUSTIFICANO: I PREZZI SONO COMPATIBILI CON LE LORO SPESE, MA PER ALCUNI LA COLPA È DEI TURISTI STRANIERI CHE SPESSO PAGANO SENZA NEMMENO GUARDARE IL CONTO….

[...] Estratto dell'articolo di Carlotta Lombardo per il “Corriere della Sera”

[...]

turisti in costiera amalfitana 6

Vacanze salate per tutti, quest’anno, ma in alcune località d’Italia i prezzi hanno raggiunto veri record. [...] Un fenomeno [...]che riguarda anche la Campania, [...] Tutto costa di più: l’hotel, il ristorante, l’ombrellone e i prodotti tipici del territorio.

[...] A condizionare i prezzi della filiera dell’ospitalità sono, naturalmente, i consumatori, americani in primis che — sostengono i turisti nostrani — spesso pagano senza nemmeno guardare il conto. Così, a Capri, , [...] ci si ritrova a pagare sei euro per un caffè o nove per una fetta di torta caprese («Ma è fatta in casa», precisano da uno dei bar più noti). , [...]

turisti in costiera amalfitana 5

L’adeguamento dei prezzi (all’insù) non risparmia gli stabilimenti balneari. Sul litorale della Campania, , [...] si spende in media il 10-15% in più, con punte del 20% rispetto al 2022. A Capri un posto al sole ai Faraglioni costa 100 euro a persona al dì (di cui 55 da usare al ristorante). «Gli aumenti sono compatibili con quello dei prezzi — dicono dal Sib-Confcommercio Campania —. È aumentata la manodopera, la corrente, il gasolio che per noi balneari è necessario perché ogni mattina puliamo le spiagge con i mezzi meccanici». La conferma arriva anche dagli albergatori.

turisti in costiera amalfitana 4

«Tutto è più caro e dobbiamo assorbire costi notevoli — dice Alberto Colonna, direttore di Villa Fiorella, a Massa Lubrense —. Solo per il personale spendo 100 mila euro al mese di stipendio per 42 persone. Fortuna che i turisti non mancano». , [...] Anche a Napoli[...], l’estate fa registrare un incremento dei prezzi degli hotel pari al 20,5%: più del doppio del tasso di inflazione generale.

turisti in costiera amalfitana 3

Non va così, invece, relativamente a quei beni di consumo che rappresentano i simboli della città: pizza e caffè, ora solo leggermente più cari. Il prezzo medio più diffuso del caffè è di un euro e 10 centesimi (prima era un euro), ma alcuni bar hanno portato il prezzo a 1,40 (Gambrinus, in piazza Trieste e Trento) o a 1,20 (La Caffettiera di piazza dei Martiri). Aumenti contenuti anche per la pizza. Nella zona di via Tribunale — quella con locali storici come Sorbillo, Vesi, Condurro — una Margherita costa tra i 5,50 e i 6 euro, rispetto ai 5 euro di qualche anno fa.

, [...]

turisti in costiera amalfitana 1 turisti in costiera amalfitana 2