QUANTO COSTA TROVARE L'AMORE? SPOILER: 500 EURO AL MESE

Quanto costa, o forse sarebbe meglio dire quanto è importante, trovare l’amore? Risposta generica, anche parecchio. Risposta un poco più specifica: 500 dollari al mese. Così l’ultima frontiera di Tinder, l’app per incontri più famosa del globo, sembra un ritorno al passato, quando non esistevano né smartphone né si parlava di date e tinderini e iscriversi a un’agenzia era una delle poche opzioni a disposizione. […]

«In India non si parla di matrimonio combinato, ma esistono “il matrimonio” e “il matrimonio d’amore”» spiega Sima Taparia, protagonista della serie e “top matchmaker di Mumbai”. I protagonisti del reality sono quasi sempre giovani, di bell’aspetto e di successo, esattamente come i nuovi “abbonati” a cui punta Tinder. Quelli disposti a pagare 500 dollari al mese saranno solo l’1 per cento del totale degli iscritti, ma la promessa è ambiziosa: trovare l’amore. Per tutti gli altri restano altre formule di abbonamento, con caratteristiche più o meno performanti a seconda di quanto si è disposti a investire.

Si sta su Tinder non per trovare avventure di una sera, meglio non solo, ma per trovare l’amore. L’idea è romantica e fa leva anche sull’innato ottimismo dell’essere umano: troverò il mio partner ideale e succederà anche presto. Almeno prima di aver speso una montagna di soldi. Anche l’interesse di Tinder che però non è una onlus è abbastanza evidente: incassare gli abbonamenti, presumibilmente il più a lungo possibile.

