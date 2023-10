PER QUANTO IOLANDA APOSTOLICO POTRÀ CONTINUARE A FARE FINTA DI NIENTE? – LE NUOVE RIVELAZIONI SULLA GIUDICE DI CATANIA: IL FIGLIO È UN ANTAGONISTA DEI CENTRI SOCIALI CHE NEL 2019 ANDÒ A PROCESSO PER UNA RISSA CON LA POLIZIA, POI ASSOLTO. LA DONNA INTERVENNE IN SUA DIFESA COME TEESTIMONE – DOPO IL COMMENTO DI SALVINI (“BELLA FAMIGLIOLA”) TUTTO IL CENTRODESTRA INVOCA LE DIMISSIONI

Estratto dell’articolo di Felice Manti per www.ilgiornale.it

iolanda apostolico alla manifestazione a catania contro matteo salvini - 25 AGOSTO 2018

Anche i giudici tengono famiglia. E la giudice «svuota Cpr» Iolanda Apostolico non è da meno. Per il magistrato di Catania, che per prima ha demolito il decreto Cutro […], sono ore difficili.

Già sulla graticola per la sua partecipazione nel 2018 a una manifestazione condita da insulti alla polizia e alle forze dell'ordine contro i decreti sicurezza firmati da Matteo Salvini e organizzate dall'estrema sinistra […] la Apostolico «paga» il fatto di avere come marito un dipendente del tribunale che è anche un dirigente di Potere al popolo: una vicinanza che potrebbe aver condizionato ideologicamente il suo verdetto.

iolanda apostolico con il compagno massimo mingrino

Ieri il quotidiano Il Gazzettino ha ricordato una storiaccia che coinvolge anche il figlio, Francesco Moffa, indagato assieme ad altri antagonisti per aver dato un pugno allo scudo di una poliziotta durante una manifestazione dei centri sociali in risposta a un corteo antiabortista di Forza Nuova, il 29 marzo 2019 a Padova, con alcuni feriti tra le fila delle forze dell'ordine.

Indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il ragazzo fu assolto il 2 febbraio. Come riferisce il quotidiano veneto, a intervenire in sua difesa fu proprio la madre, che il 25 ottobre dell'anno scorso fu ascoltata come teste dal giudice monocratico del tribunale di Padova. Il magistrato dichiarò che il giorno della manifestazione, il figlio la chiamò per riferirle che […] «la polizia aveva usato violenza contro i partecipanti»

LA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018

La teste disse che il figlio le aveva mostrato in video «un ematoma comparso sulla gamba a seguito di un colpo subito» e «i jeans imbrattati del sangue di una sua amica che era rimasta ferita a causa di una manganellata», come si legge nella sentenza 505 che ha visto assolti 13 dei 14 imputati.

tweet di matteo salvini sulla manifestazione di catania del 25 agosto 2018 con iolanda apostolico

Il centrodestra invoca le dimissioni della toga. «Fatti gravi, imbarazzanti e documentati in modo incontestabile, comprese le testimonianze che avrebbe reso, rendono indifferibile una cessazione della sua attività. La Apostolico andrebbe allontanata rapidamente perché la sua convinta militanza è palesemente incompatibile con la funzione che svolge in maniera più che criticabile. […]», scrive Maurizio Gasparri (Forza Italia). Stesso invito a farsi da parte arriva dai leghisti Simonetta Matone, Igor Iezzi, Erika Stefani, Ingrid Bisia e Stefania Pucciarelli, che si chiedono: «Come mai è così solerte a difendere il figlio e non si è accorta degli insulti a Salvini e alle forze dell'ordine mentre manifestava con l'estrema sinistra? Il suo essere schierata ormai è cosa certa». […]

una donna riprende la digos alla manifestazione contro salvini nel 2018 a catania massimo mingrino alla manifestazione contro matteo salvini - 25 agosto 2018 iolanda apostolico post un uomo dietro la polizia riprende la manifestazione di catania nel 2018 SECONDO VIDEO DI IOLANDA APOSTOLICO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018