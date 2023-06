QUANTO REGGERÀ IL PATTO TRA I “BERLUSCHINI”? – OGGI L’ASSETTO DI FININVEST SARÀ CONFERMATO. I CINQUE FIGLI DEL CAV SONO D’ACCORDO: SARANNO LORO A CONTROLLARE LA HOLDING DI FAMIGLIA, FORSE RIUNITI IN UN PATTO DI SINDACATO, CON UN’EVENTUALE QUOTA “TECNICA” A FARE DA CERNIERA TRA PIER SILVIO-MARINA E BARBARA-LUIGI-ELEONORA – IL TUTTO SAREBBE GIÀ STATO PENSATO PER TEMPO DA SILVIO…

marina berlusconi piersilvio e silvio

Estratto dell’articolo di Daniela Polizzi e Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

Si profila una mezza rivoluzione societaria nell’impero Berlusconi. Confermato l’assetto a valle di Fininvest (con le società operative quotate e non), la riorganizzazione dovrebbe coinvolgere la parte alta del gruppo, quella delle holding di famiglia. E ciò a prescindere dal contenuto del testamento […].

barbara luigi marina berlusconi marta fascina

L’attuale struttura con le quattro finanziarie del fondatore che detengono la quota di controllo (61%) verrebbe riorganizzata e in parte anche smantellata, con nuovi statuti (compresa Fininvest), per essere più aderente alle esigenze di governance di un gruppo che non ha più una sola persona fisica in maggioranza assoluta.

La cassaforte di famiglia […] sarà controllata […] dai 5 fratelli, forse riuniti in un patto di sindacato, come suggeriscono alcuni rumors, con un’eventuale quota “tecnica” a far da cerniera tra Pier Silvio-Marina e i più giovani Barbara, Luigi ed Eleonora.

MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI

I fratelli […] si muoverebbero […] in totale sintonia e sarebbero stati messi al corrente dal padre già da tempo sul destino delle sua quota Fininvest. […] sono solo indiscrezioni, ma convergenti, tant’è che il processo di cambiamento della Fininvest del dopo Silvio sarebbe già partito, in modo unitario e ordinato.

In altre parole si tratta solo di adattare alla convivenza di cinque azionisti l’asset più importante, il motore della ricchezza e del potere berlusconiano che poi è anche il cuore del testamento. Il resto, al confronto, (ville, quadri, denaro) sono spiccioli.

Il riassetto dovrebbe anche introdurre paletti sulla compravendita di azioni che oggi, sorprendentemente, mancherebbero del tutto, al punto che le azioni Fininvest sono liberamente trasferibili senza un meccanismo di prelazione interna. E dunque in teoria un’offerta di acquisto (o una cessione dei soci) non si scontrerebbe con le difese classiche previste negli statuti delle casseforti familiari. Finché “comandava” il fondatore con il 61% non c’era discussione né esigenza di “paletti”.

marina berlusconi silvio berlusconi veronica lario pier silvio berlusconi

[…] L’opportunità di rivedere la governance statutaria, però, era già stata prospettata all’ex premier. È una prassi in tutte le grandi casseforti familiari introdurre prelazione e maggioranze qualificate. In Fininvest non risultano nemmeno patti parasociali per blindare quote di capitale o vincolare voti perché, nel caso, avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità di Borsa. […]

BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI silvio piersilvio e marina berlusconi marina berlusconi marta fascina funerali silvio berlusconi LA FAMIGLIA BERLUSCONI SU CHI MARINA PIERSILVIO ELEONORA LUIGI SENZA BARBARA eleonora barbara luigi marina pier silvio paolo berlusconi funerali silvio berlusconi MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI barbara pier silvio e marina berlusconi barbara pier silvio marina berlusconi ELEONORA BARBARA E LUIGI BERLUSCONI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI fedele confalonieri con marina e pier silvio berlusconi pier silvio e marina funerali silvio berlusconi eleonora barbara luigi marina pier silvio paolo berlusconi funerali silvio berlusconi