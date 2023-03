11 mar 2023 19:40

QUANTO RONZA ARANZULLA! – IL BLOGGER CONTINUA LA SUA CROCIATA CONTRO L’APP DI CONSEGNE “DELIVEROO”, DOPO CHE HA RICEVUTO UNA PIZZA FREDDA (ARRIVAVA DA UN RISTORANTE DALL’ALTRO LATO DI MILANO ANZICHÉ DA QUELLO SOTTO CASA SUA) – “LA MIA PREOCCUPAZIONE ERA PER IL RIDER, A TUTTI QUEI CHILOMETRI CHE SI È FATTO PER 2,99 EURO” (E INVECE PER I SUOI ASPIRANTI COLLABORATORI PAGATI 5 EURO PER ARTICOLO?) – “SAREBBE STATO SUFFICIENTE LA PRESENZA DI UN COMANDO PER ANNULLARE L'ORDINE, E' ASSURDO CHE PROTESTI E TI CHIUDANO LA CHAT, ANCHE IN MALO MODO. SIAMO SCHIAVI DEGLI ALGORITMI". BRAVO, TE SEI SVEJATO...