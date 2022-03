DA QUANTO TEMPO BRUCE WILLIS E' MALATO? - SECONDO "PAGESIX" L'ATTORE LOTTA CON PROBLEMI COGNITIVI DA ANNI, TANTO DA AVER GIRATO GLI ULTIMI FILM INDOSSANDO UN AURICOLARE PER RICORDARE LE BATTUTE: SI VEDE CHIARAMENTE IN "AMERICAN SIEGE", GIRATO NEL 2020, MA ANCHE SUL SET DI "GLASS", DEL 2019 - "DURANTE LE RIPRESE, IL PERSONALE HA LAVORATO INTORNO A LUI TAGLIANDO E MONTANDO E FACENDOGLI SOVRAINCIDERE LE BATTUTE"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

bruce willis sul set di american siege con auricolare

Secondo quanto riferito, Bruce Willis ha lottato con problemi cognitivi sui set dei suoi film per anni - e aveva persino bisogno di un auricolare per ricordare le sue battute - molto prima che la sua famiglia annunciasse mercoledì che al famoso attore era stata diagnosticata una condizione cerebrale.

In una dichiarazione sui social media, la famiglia di Willis ha detto ai suoi fan che gli era stata diagnosticata l'afasia, una condizione cerebrale che influisce sulla sua capacità di comprendere il linguaggio, e per questo lascerà la recitazione.

bruce willis sul set di paradise city

Ma una fonte anonima ha detto a Page Six che la sua capacità cognitiva in declino era un segreto di Pulcinella a Hollywood perché l'attore aveva avuto ripetutamente problemi a recitare nei suoi film.

«Lo sapevano tutti, il cast e la troupe», ha detto la fonte anonima, aggiungendo che Willis «usava auricolari, ascoltando le battute» ed «era sempre più difficile averlo sullo schermo».

Ha detto che i film in realtà dovevano essere girati vicino al luogo in cui Willis risiedeva con la sua famiglia - che, secondo la fonte, si è presa cura dell'attore 67enne - per rendere le produzioni più facili.

E in almeno una produzione, ha detto la fonte, i produttori hanno iniziato a usare un controfigura per aumentare il tempo sullo schermo di Willis, mentre in un'altra il suo tempo sullo schermo è stato «ridotto», con l'attore che ha girato sul set per soli tre giorni. La fonte ha detto: «Stava diventando super ovvio che stava avendo problemi ... non poteva più recitare».

bruce willis e demi moore

In una scena del suo nuovo film, “American Siege”, girato nel 2020, si vede che l’attore indossa un auricolare. E sono passati due anni da allora.

Un altro insider ha detto alla rivista “Ok!” che Willis è stato visto con un auricolare anche quando debuttò a Broadway nel 2015 con “Misery”. Secondo quanto riferito, stava lottando anche durante le riprese del film Glass del 2019 di M. Night Shyamalan.

«Durante le riprese di Glass, il personale ha lavorato intorno a lui tagliando e montando e facendogli sovraincidere le battute perché faticava a ricordarle e/o a pronunciarle», hanno detto al New Zealand Herald. «Nella maggior parte delle scene in Glass è incappucciato e hanno usato controfigura per sostituirlo. Sul set non sorrideva ed era sempre accompagnato da un assistente che lo guidava mentre camminava».

bruce willis con la famiglia allargata 2

La fonte ha anche detto che all'epoca Willis aveva venduto la sua proprietà di New York per trascorrere più tempo con sua moglie e i suoi figli a Los Angeles, e ha detto che sua moglie, così come l'ex moglie Demi Moore, stavano lavorando insieme per prendersi cura di lui.

«Sua moglie Emma ha aiutato Demi Moore e i bambini che Bruce condivide con la sua ex moglie perché sapevano che stava svanendo», ha detto la fonte anonima alla rivista nel gennaio 2021.

«Tra Demi ed Emma, la famiglia ha sempre assicurato a Bruce il supporto e le cure di cui potrebbe aver bisogno in qualsiasi momento», ha detto l'insider.

Willis condivide tre figli con Moore, con cui è stato sposato dal 1987 al 2000: Rumer, 33, Scout, 30 e Tallulah, 28. Ha anche due figlie, Mabel, 9, ed Evelyn, 7, con la moglie Emma, 43.

