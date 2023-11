14 nov 2023 17:06

QUANTO VALE IL CORPO DI UNA DONNA? SOLO 250 DOLLARI, SECONDO L'ONU - L'OMS HA RISARCITO CON 250 DOLLARI CENTINAIA DI DONNE CONGOLESI VITTIME DI ABUSI SESSUALI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE - SI TRATTA DI UNA CIFRA INFERIORE PERSINO AL RIMBORSO SPESE DI UN SOLO GIORNO PER ALCUNI DIPENDENTI DELL'ONU CHE LAVORANO NELLA CAPITALE CONGOLESE - NON SOLO: PER RICEVERE I SOLDI, LE VITTIME DELLE VIOLENZE DOVEVANO COMPLETARE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER...