La qualifica potrebbe essere quella del «Professional Binge Watcher», ovvero qualcuno che voglia mettersi lì a guardarsi serie e serie di Netflix mangiando pizza.

Incredibile, ma vero: c’è una società, la BonusFinder, che sta cercando un candidato che «voglia informarci dei migliori programmi Netflix abbinabili alle migliori pizze da asporto». Il fortunato si porterà a casa 500 dollari: in cambio dovrà classificare i programmi (almeno tre serie complete) in base alla trama, alla qualità della recitazione e alla soddisfazione per il finale.

Poi, parallelamente, dovrà analizzare delle pizze che si farà portare a casa: che aspetto hanno? Che consistenza? Il formaggio è appiccicoso? Che rapporto qualità-prezzo?

Per candidarsi c’è tempo fino al 12 febbraio: l’azienda contatterà il vincitore entro il 15 febbraio e lo annuncerà pubblicamente il 17 febbraio. Basta compilare il modulo che trovate e dare sfogo alla vostra creatività.

Già in precedenza, BonusFinder ha fatto concorsi simili per trovare persone che testassero e valutassero hamburger, gelati, caramelle o torte. L’idea è quella di alleggerire un po’ gli animi e divertirsi, diffondendo quell’allegria che a loro serve perché le persone siano nel mood giusto per giocare con i loro bonus del casinò.

