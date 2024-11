6 nov 2024 14:27

QUASI QUASI, ESCORT A FARE DUE COLPI - A MILANO, QUATTRO RAGAZZI TRA I 21 E I 26 ANNI SONO STATI ARRESTATI PER AVER RAPINATO IN CASA DUE PROSTITUTE - IL MODUS OPERANDI ERA SEMPRE LO STESSO: UNO DI LORO FISSAVA UN APPUNTAMENTO CON LE DONNE, IL GRUPPETTO SI INTRODUCEVA CON FORZA NELL'ABITAZIONE DELLE DONNE, PICCHIANDOLE E IMPOSSESSANDOSI DI SMARTPHONE, SOLDI E GIOIELLI, PER POI DARSI ALLA FUGA IN TAXI - LA BANDA E' STATA INCASTRATA GRAZIE A…