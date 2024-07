12 lug 2024 09:21

QUASI QUASI MI FACCIO UN TIRO! - ARRESTATI A TORINO TRE VENTENNI: ERANO IN POSSESSO DI 60 CHILI DI DROGA, ORDINATA VIA TELEGRAM - GLI STUPEFACENTI DI CUI ERANO IN POSSESSO AVREBBERO POTUTO FRUTTARE MEZZO MILIONE DI EURO - I RAGAZZI ERANO TUTTI PISCHELLI DELLA “TORINO BENE”: IL FIGLIO DI UN IMPRENDITORE E UN GIOVANE EREDITIERO CHE VIVEVA DI RENDITA (AH, I CALCI IN CULO COME SERVIREBBERO…)