9 giu 2023 09:39

QUATTRO ANZIANI HANNO PERSO LA VISTA A UN OCCHIO A SPOLETO PER UN ERRORE DEGLI INFERMIERI: SI DOVEVANO OPERARE ALLA CATARATTA ED È STATA INIETTATA LORO UNA SOLUZIONE DI SODIO BICARBONATO, CHE ERA STATA INSERITA PER SBAGLIO IN UN FLACONE DI SOLUZIONE SALINA – LA VICENDA RISALE A QUALCHE ANNO FA, MA ORA LA CORTE DEI CONTI HA APERTO UN’INCHIESTA - GLI INFERMIERI SONO ANCORA IN SERVIZIO: SONO STATI SANZIONATI CON UN GIORNO DI SOSPENSIONE. UN QUINTO PAZIENTE, IN LISTA QUEL GIORNO È RIUSCITO A SALVARSI PERCHÉ…