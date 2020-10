QUATTRO NAZI AL BAR – VA ALL’ASTA IN MARYLAND IL GIGANTESCO BAR A FORMA DI GLOBO DELLO YACHT DI HITLER: IL VALORE STIMATO È DI 250MILA DOLLARI – IL CIMELIO È RIMASTO NASCOSTO PER 70 ANNI UN FIENILE: FU RECUPERATO QUANDO LA NAVE FU SMANTELLATA IN UN CANTIERE NAVALE SUL DELAWARE NEL 1951 E…

Da www.ansa.it

Un gigantesco bar in alluminio a forma di globo, completo di cinque sgabelli in ottone, e proveniente dallo yacht di Hitler 'Aviso Grille' sarà venduto all'asta nel Maryland per un valore stimato di 250 mila dollari.

La Alexander Historical Auctions - scrive il Guardian - descrive il reperto, rimasto nascosto per 70 anni in un fienile, come "semplicemente una fantastica reliquia, simbolo della falsa grandezza e degli eccessi del Reich".

La barca di Hitler fu costruita nel 1935 e durò quattro anni più del Furher. Il bar fu recuperato quando la nave fu smantellata in un cantiere navale sul fiume Delaware nel 1951.

E' stata una fine ignominiosa per uno yacht con il quale Hitler aveva detto di voler risalire il Tamigi se fosse riuscito a invadere la Gran Bretagna. Il metallo è stato venduto alle forze armate statunitensi ma, secondo la casa d'aste, il bar è finito nelle mani di un amico del proprietario del cantiere, il cui figlio lo ha conservato.

L'identità dell'attuale proprietario non è stata rivelata ma la casa d'aste ha citato una sua dichiarazione: "Mio padre - ha detto - era amico intimo del proprietario del cantiere che lo ha invitato personalmente e gli ha dato l'opportunità di acquistare il bar".

