16 mag 2024 08:00

QUATTRO SARDI IN PADELLA! - LA PROCURA DI CAGLIARI CHIUDE LE INDAGINI DELL'INCHIESTA “MONTE NUOVO”, CONFERMANDO LE ACCUSE DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA E ASSOCIAZIONE SEGRETA PER 34 INDAGATI, FRA I QUALI C'È ANCHE IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI, GAVINO MARIOTTI, CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA ALLE AMMINISTRATIVE DELL'8 E 9 GIUGNO - L'INCHIESTA, AVVIATA DALLA DDA DI CAGLIARI, A SETTEMBRE 2023 AVEVA PORTATO AGLI ARRESTI DI 31 PERSONE, 13 IN CARCERE E 18 AI DOMICILIARI: FRA LORO, NOMI DI SPICCO DEL MONDO MANAGERIALE SARDO E NOTI CRIMINALI DELL’ISOLA…