13 mar 2024 13:13

QUATTRO STRACCIACULI SO' DIVENTATI LA SPINA NEL FIANCO DEL MONDO - GLI HOUTHI, CHE STANNO METTENDO A FERRO E FUOCO IL MAR ROSSO, NON HANNO LIMITI DIPLOMATICI E NON DEVONO PREOCCUPARSI DI RELAZIONI ESTERNE CONDIZIONANTI: RITENGONO DI AVERE POCO DA PERDERE, VOGLIONO IMPORRE ALLO YEMEN UN’EGEMONIA POLITICA, RELIGIOSA E MILITARE. IL MODELLO È QUELLO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA FONDATA DALL’AYATOLLAH KHOMEINI - LA CONTIGUITÀ ALL'IRAN NON SIGNIFICA PERÒ SOTTOMISSIONE: IL VERTICE HOUTHI HA AUTONOMIA DI SCELTA…