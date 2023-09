QUEI TRE BRAVI RAGAZZI – SCORSESE PARLA DEL RAPPORTO CON DE NIRO E DICAPRIO, PER LA PRIMA VOLTA INSIEME SU UN SUO SET, PER IL FILM “KILLERS OF THE FLOWER MOON”: “BOB È MANIACALE NEI DETTAGLI E DI POCHISSIME PAROLE. INVECE PER INTERPRETARE IL SUO PERSONAGGIO LEO VUOLE SAPERE TUTTO, GLI HO DATO COSE DA LEGGERE E MUSICA DA ASCOLTARE” – E RICORDA: “NEL 1993 BOB MI RACCOMANDÒ UN RAGAZZO DI TALENTO: ERA LEO” – I DUE “NO” CHE DE NIRO RIFILÒ AL REGISTA PER “GANGS OF NEW YORK” E “THE DEPARTED” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”

Si avvicina il giorno dei tre figli di Little Italy che hanno reso lo schermo ancora più grande. Martin Scorsese e la sua attrazione fatale per la sopraffazione e la redenzione, Robert De Niro e il riscatto dopo l'altalena di commedie usa e getta. E Leo DiCaprio che invece non è mai naufragato, salva quella volta sul Titanic.

Il 19 ottobre esce Killers of the flower moon , una storia sullo sfruttamento e l'assassinio dei membri della tribù di Osage (l'attuale Missouri) per il petrolio, l'avidità del denaro. Nel film Leo ama la moglie, l'attrice Lily Gladstone, nativa di Osage, ma la avvelena giorno dopo giorno come se fosse nella Russia di oggi anziché nell'America del 1920.

Su Time, il regista ha rivelato di «avere riscritto il film perché stavo scrivendo una storia sui bianchi che facevano indagini sull'avvelenamento dei nativi. Lily è la coscienza del film, ci sentiamo in colpa verso di loro, c'è di mezzo l'avidità dei bianchi».

Martin ha la parlantina nervosa, l'aspetto è mite ma sotto le sue folte sopracciglia ormai più bianche che nere c'è una furibonda energia. Allevato in una Little Italy che non lasciava scampo, dove «o diventavi un gangster o un prete, ho dovuto cambiare strada per sopravvivere». Per Bob due parole sono meglio di tre, Leo è più «normale» a conversare.

Martin tra due mesi compie 81 anni, De Niro ne ha appena fatti 80 ed è ridiventato padre, Leo di anni ne ha 48. È la decima volta che Scorsese ha De Niro in un suo film, mentre il pallottoliere tra lui e DiCaprio è a quota sei. Ma è la prima volta che li ha tutti e due insieme, a parte un cortometraggio. Perché non era mai capitato prima? «Beh, ci sono tanti attori con cui vorrei lavorare, ma io non ragiono come un industriale del cinema. Non avevo incontrato più Bob per dieci anni fino a quando girammo Goodfellas (Quei bravi ragazzi). Abbiamo preso strade diverse, abbiamo fatto altri due o tre film e poi addio per altri dieci anni».

Bob coi suoi modi spicci gli disse: Martin, lo sai il genere di film che mi piace fare. Lo così, rispose lui, ed ecco The Irishman : «Gli proposi The Departed e Gangs of New York e ricevetti due no. Tra noi è una questione di istinto».

Uno strano triangolo fatto di radici comuni e stima reciproca. «Martin, sono su un set con un ragazzo, è davvero bravo, un giorno o l'altro dovresti lavorare con lui», disse De Niro a Scorsese. Stava recitando This Boy's Life con DiCaprio, in Italia fu tradotto Voglia di ricominciare . Era il 1993.

«Quella fu la prima volta che Bob mi raccomandò qualcuno. Bob non è un gran parlatore, dice, a good kid, un ragazzo di talento, e il discorso finisce lì». Ebbe Leo la prima volta nel 2004 per The Aviator , sulla vita dell'imprenditore, regista, aviatore e produttore Howard Hughes.

«Rimasi sbalordito nelle scene assieme a Cate Blanchett. Era un giovane che stava crescendo. Io ho figlie, non figli maschi, forse stavamo inciampando in un rapporto di tipo parentale. In I defunti, Leo sbocciò». Come cambia l'approccio dei due attori? «Leo vuole sapere tutto, gli ho dato cose da leggere e musica da ascoltare, fa le sue ricerche. Bob, beh, è maniacale nei dettagli». [...]

