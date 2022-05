QUEL CHE RESTA DI OZZY - L'EX FRONT-MAN DEI BLACK SABBATH E' STATO AVVISTATO MENTRE USCIVA DA UNO STUDIO DI REGISTRAZIONE - NONOSTANTE IL PARKINSON E I POSTUMI DEL COVID SI FACCIANO SENTIRE (NOTARE IL BASTONE CON CUI SI AIUTA), OSBOURNE HA SFOGGIATO UN LOOK IMPECCABILE: EYELINER SUGLI OCCHI, UNGHIA DIPINTE, NERO-VESTITO E CAPELLI LUNGHI (MANCAVA SOLO IL PIPISTRELLO)...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ozzy Osbourne

Nonostante l’età e gli acciacchi, Ozzy Osbourne resta saldamente ancorato al suo personaggio e al suo look. L’ex frontman dei Black Sabbath è stato avvistato martedì mentre usciva da uno studio di registrazione munito di bastone ma con l’immancabile eyeliner sugli occhi, il vestito nero, le unghie dipinte e i capelli portati lunghi.

Il cantante, che era accompagnato dalla moglie Sharon, si è dovuto far aiutare da un assistente per salire in macchina. Osbourne ha una serie di complicazioni di salute tra cui il morbo di Parkinson, e tre settimane fa ha contratto il Covid per la prima volta.

Ozzy Osbourne 2 Sharon, la moglie di Ozzy Osbourne