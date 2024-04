QUEL MOSTRO DI EX - LA 33ENNE DI NAPOLI CHE È STATA PICCHIATA A SANGUE DALL'EX COMPAGNO, ANTONIO FERRO DEL GIUDICE, RACCONTA LE VIOLENZE E GLI ABUSI SUBITI NEGLI ANNI, DOCUMENTATE IN UN "ALBUM FOTOGRAFICO" DI OLTRE 200 SCATTI CHE HA MOSTRATO AI CARABINIERI: "MERCOLEDÌ SERA SIAMO USCITI, QUANDO MI HA RIACCOMPAGNATA A CASA MI HA CHIESTO SE VOLESSI RITORNARE CON LUI, MA GLI HO DETTO DI NO. ALLORA MI HA SFERRATO IL PRIMO SCHIAFFO IN PIENO VISO E POI..."

A ogni schiaffo, pugno, calcio che riceveva scattava un selfie. Altre volte, quando i segni erano dietro la schiena trovava la forza di mettersi in posa davanti allo specchio e poi scattava. Le foto le trasferiva sul computer e in un dvd. Raccoglieva prove delle violenze, poi cancellava le tracce dal cellulare. Quasi duecento foto dell’orrore […] L’inferno in terra di Sara (nome di fantasia), 33 anni, insegnante di Napoli, è finito due sere fa quando ha trovato la forza di denunciare il suo ex compagno, Antonio Ferro Del Giudice, 47 anni, medico dell’Asl di Napoli, già gravato da precedenti specifici.

[…] «Mercoledì sera siamo usciti, quando mi ha riaccompagnata a casa mi ha chiesto se volessi ritornare con lui, ma gli ho detto di no. Allora mi ha sferrato il primo schiaffo in pieno viso. Poi ha fermato l’auto più volte lungo il tragitto e ogni volta mi ha aggredita sempre con più ferocia».

Insulti, minacce e botte. Chilometri interminabili fino a quando sono arrivati davanti l’abitazione della mamma di Sara. Si era rifugiata lì da novembre del 2023, dopo sedici mesi di aggressioni. […] Ma lui non ha mollato, voleva che scendesse, che passasse la notte con lui, fino a che non gli ha aperto la porta «per evitare che la situazione degenerasse». Appena dentro casa «ha iniziato a picchiarmi forte fino a farmi perdere i sensi».

Presente alla scena la madre che ha tentato di difenderla, […] Era passata la mezzanotte e qualcuno dei vicini, allarmato dalle urla, ha chiamato il 112. I carabinieri della stazione di Capodimonte erano lì in pochi minuti. Quando sono riusciti a entrare in casa l’uomo era ancora a urlare cercando di sferrare pugni e schiaffi.

È stato arrestato in flagranza mentre Sara soccorsa e portata in pronto soccorso: quaranta giorni di prognosi. Quando però i medici l’hanno spogliata hanno trovato un corpo martoriato. […] Così, passo dopo passo, il Comandante della stazione, come un padre, l’ha convinta a raccontare tutto.

Aveva conosciuto Antonio nel 2022. Quasi subito avevano deciso di andare a vivere assieme. Ma pochi mesi dopo, la violenza è subito salita a galla e nel giugno del 2023 è arrivata la prima denuncia per maltrattamenti. «Poi l’ho ritirata perché sono stata convinta da lui e dalla sua famiglia che avremmo intrapreso un percorso di coppia». Ad agosto, punto e d’accapo. Antonio picchiava Sara durante una vacanza in famiglia, alla presenza del papà di lui (come raccontato in sede di denuncia). Sono comunque stati assieme fino a novembre poi è tornata a casa dalla mamma. Antonio non ha mai mollato fino all’arresto di mercoledì. Sara non ha mai smesso di raccogliere prove: anche durante l’ultima violenza ha avuto la forza di filmare la scena. […]

